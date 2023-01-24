Как изменятся правила предоставления жилищных субсидий от 1 февраля 2023 года

Как нужно будет рассчитываться за коммунальные услуги со следующего месяца получающим помощь гражданам, читайте в материале ТСН.ua

Основное, что ждет граждан, получающих жилищные субсидии со следующего месяца -- субсидию не будут начислять автоматически, граждане должны будут самостоятельно перечислять деньги за потребленные коммунальные услуги.

Об этом рассказала заместитель руководителя главного управления Пенсионного фонда в области Светлана Антонюк.

Каким образом будет происходить оплата

С 1 февраля отменяется возможность безналичной оплаты льгот за пользование жилищно-коммунальными услугами.

Деньги на жилищные субсидии будут поступать на счет получателя, если такой счет открыт в банке. Если человек не открыл счет в банке или не подал информацию о том, куда нужно перечислять эти выплаты, деньги будут поступать в Ощадбанк.

Чтобы получить деньги, нужно будет обратиться в Ощадбанк. После этого открыть личный счет в этом или другом банке – для дальнейшей возможности перечисления денег.

После этого получатель должен самостоятельно оплатить стоимость жилищно-коммунальных услуг обычным путем.

Пенсионеры смогут и дальше получать субсидию через отделение Укрпочты в день выплаты пенсии.

Граждане не пенсионного возраста тоже могут получать жилищную субсидию через отделение Укрпочты. Для этого им нужно туда обратиться,

– объяснила Светлана Антонюк.

Доставка этих денег домой, как было раньше, отменяется для всех, кроме пенсионеров.

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