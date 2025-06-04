Как изменятся цены на горючее в Украине в июне: к чему готовиться водителям

АЗС / © Pixabay

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Украинские автозаправочные станции снизили цены на бензин марки А-95. Сейчас средняя стоимость этого топлива составляет около 54,54 гривны за литр. Несмотря на то, что в будущем заправки теоретически могут повысить цену, эксперты считают, что в ближайшее время этого не произойдет.

Об этом сообщает Автотема

По данным Консалтинговой группы «А-95», крупными сетями бензин разливается в ценовом диапазоне от 49,5 до 57,99 грн за литр. Самые дорогие цены установили на заправках WOG, ОККО и Рур группа — по 57,99 грн/л, а также Shell — 57,95 грн/л. Самые низкие предложения есть на АЗС Укр-Петроль — 49,5 грн/л и Авантаж 7 — 49,95 грн/л.

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Аналитики сообщают, что до конца текущей недели (до 8 июня) цены на бензин останутся стабильными. Одним из факторов, которые могли бы повлиять на рост цен, является ремонт завода OMV Petrom в Румынии, который является одним из основных поставщиков бензина в Украину. Остановка этого завода может привести к дефициту горючего, однако крупные сети, импортирующие качественный спиртовой бензин, не спешат повышать цены, потому что боятся потерять клиентов.

Кроме того, такие сети соревнуются с производителями менее качественного бензина внутри страны, поэтому стараются сохранять конкурентоспособность за счет стабильных цен. Таким образом, для украинских водителей в ближайшее время не прогнозируется резких изменений стоимости горючего.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты установили, сколько может проехать автомобиль с мигающей лампочкой уровня горючего.

Также мы писали о том, что из-за заправки на небольшую сумму, например 500 грн, в баке часто остается мало горючего. Это приводит к перегреву топливного насоса, коррозии форсунок из-за влаги и засорения топливной системы мусором со дна бака. Такая эксплуатация может вызвать дорогостоящий ремонт авто.

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