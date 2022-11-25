Как компания «Креатор-Буд» продолжает строительство во время войны

За месяцы войны строительство проектов компании «Креатор-Буд» почти не останавливалось, и ежемесячные фотоотчеты, а также видеообзоры со строительства демонстрируют, как дома во Львове, Тернополе и Киеве растут вверх, приближая их готовность.

К примеру, можно взглянуть на динамику строительства жилого комплекса Creator City в Киеве за февраль-ноябрь 2022 года. За этот период в первом доме полностью закончили обустраивать фасад, выполнили отделку квартир и мест общего пользования, развели внутренние и внешние сети, выполнили благоустройство.

Первые инвесторы уже получили ключи от квартир в первом доме, а также подарки — комплекты системы безопасности Ajax для каждой квартиры. Ajax включает набор устройств, которые защитят жилище от вторжения и других непредсказуемых ситуаций. Это комплексное решение, позволяющее эффективно решить вопросы безопасности жилья и управления домашними приборами. Все владельцы квартир в жилом комплексе Creator City без каких-либо доплат получат комплекты системы безопасности от Ajax Systems.

Зона ресепшн первого дома Creator City

Во втором доме на февраль 22-го года был устроен монолитный каркас минус первого, второго и третьего этажей. По состоянию на ноябрь монолитный каркас готов на уровне восьмого этажа. Кирпичная кладка наружных стен и внутренних перегородок устраивается на уровне 3-4 этажей. Продолжается строительство 3-го дома.

Сравнение динамики строительства жилого комплекса Creator City за февраль-ноябрь 2022 года

К началу 2022 года монолитный каркас четвертого дома был устроен на уровне минус третьего этажа. На сегодня выполнены минус второй и минус первый этажи.

Жилой комплекс Creator City спроектирован по принципу «город в городе» — все необходимое для жизни находится на территории. На первых этажах разместятся спортивный комплекс с бассейном, супермаркет, собственный детский сад, спа и салон красоты, медицинский центр.

Жилье оборудовано автономным отоплением и системой климат контроля LG. Это комфорт и экономия до 40% на отоплении. Безопасность в закрытом от посторонних дворе обеспечит круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. Все автомобили разместятся в подземном паркинге с лифтами.

Не отстает в прогрессе и строительство ЖК Gravity Park в Киеве, а также жилых комплексов Львова и Тернополя, среди которых такие проекты как ЖК «Бетховен», ЖК на улице Стрыйской, ЖК «Доминиканский», ЖК Manhattan, ЖК «Набережна Вежа» и ЖК «Варшавський мікрорайон».

Ход строительства жилого комплекса "Бетховен" во Львове за ноябрь 2022 года

Кроме строительства, «Креатор-Буд» также занимается гуманитарной деятельностью, с помощью фонда «Твори добро» поддерживая наших военных, больницы и население, а также молодежь. Эту деятельность под руководством Игоря Гуды, директора «Креатор-Буд», компания начала много лет назад, поддерживая инициативы, направленные на население и культурно-духовное наследие Украины. Регулярная помощь военным и гражданским показана в кратких отчетах на сайте компании.

Разгрузка 16 тонн гуманитарного груза в Тернополе 14.11.2022

Волонтерское движение в Украине непрерывно работает бок о бок с нашими военными и гражданскими уже более восьми месяцев, помогая пережить самые сложные этапы борьбы с российскими оккупантами. Волонтеры благотворительного фонда Игоря Гуды «Твори добро» не устают благодарить партнеров из Испании, которые во время военных действий в нашем государстве, передают для нужд украинцев необходимую гуманитарную помощь.

За последнюю неделю более шестнадцати тонн гуманитарного груза прибыло на волонтерский склад благотворительного фонда в Тернополь. Медикаменты, продукты питания, теплая одежда для военных и гражданских, спальные мешки, средства гигиены уже готовят к отправке в горячие точки Украины нашим ребятам на передовую и мирным жителям в городки и села, которые больше нуждаются в помощи сейчас. Теплую одежду, спальные мешки, продукты питания, лекарства и средства гигиены на днях передали военным 207 батальона ВЧ А 7376.

Нам важно поддерживать будущее Украины, поэтому компания «Креатор-Буд» стала генеральным спонсором сборной Украины по художественной гимнастике. Компания помогает детско-юношеской спортивной школе Дерюгиных, существующей уже 65 лет. Участие Украины в международных соревнованиях и развитие спорта важны, поэтому это эффективное и дружественное партнерство.

Победительницы Кубка Украины по художественной гимнастике

Девелоперская компания «Креатор-Буд» основана в 2006 году и является вертикально интегрированным холдингом полного цикла. За многие годы успешной работы на рынке недвижимости Украины компания зарекомендовала себя надежным партнером, который всегда выполняет обязательства.

На квартиры жилых комплексов «Креатор-Буд» военнослужащие, медики, волонтеры и переселенцы могут получить дополнительную скидку — за информацией обращайтесь в отделы продаж.

В 2018 году компания стартовала с первым объектом в столице — многоэтажным жилым комплексом на проспекте Науки, 58, а в начале 2020-го мы начали строительство одного из первых многофункциональных жилых комплексов бизнес-класса. Это ЖК Creator City, что в Шевченковском районе по улице Дегтяревская, 17-19.

Также в 2020 году компания начала строительство клубного дома премиум-класса Krauss Gallery, что на улице Круглоуниверситетской. В конце 2021 года стартовали продажи в ЖК Gravity Park, главной особенностью которого является расположение в окружении соснового леса. На развитие и успех предприятия работают более 1000 специалистов. Высокая квалификация специалистов позволяет проектировать и строить объекты любого уровня сложности.