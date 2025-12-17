Как купить продукты на "Зимнюю тысячу": список кодов торговых сетей

В Украине продолжается выплата государственной помощи / © pixabay.com

Украинцы получили возможность покупать продукты отечественного производства (кроме подакцизных) с использованием средств государственных инициатив «Зимняя поддержка» и «Национальный кэшбек».

Первыми эту опцию ввели торговые сети Fozzy Group («Сільпо», «Фора», THRASH! ТРАШ! , Fozzy) и «Близенько».

Рассчитываться в рамках программы можно в соответствии с постановлением Кабмина №1443, где определены MCC-коды.

Список кодов торговых сетей:

MCC 5411 — супермаркеты и продуктовые магазины

MCC 5499 — рынки, специализированные магазины и точки продаж полуфабрикатов

В настоящее время средства «Зимней поддержки» уже можно использовать на ряд услуг и товаров, лекарств.

Напомним, в Украине стартовала программа «Зимняя поддержка». С 15 ноября начался прием заявок на единовременную выплату 1000 гривен. Оформить помощь можно себе и для ребенка.

Использовать средства можно будет на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.

Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года. Деньги начислят на карту Национальный кэшбек для выплаты, их можно потратить до 30 июня 2026 года.