Как лица с инвалидностью могут увеличить свою пенсию на 1000 гривен

Пенсия для людей с инвалидностью

Граждане, имеющие статус лица с инвалидностью, продолжают получать выплаты по своей группе, даже не подозревая, что закон позволяет существенно пересмотреть эти суммы в свою пользу. Важно понимать, что в данном случае речь идет не о временной социальной помощи или разовой государственной доплате, а об изменении самого механизма, по которому исчисляется ваша ежемесячная пенсия, утверждают эксперты.

В чем состоит суть пересчета

Основным инструментом для легального повышения выплат является переход с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту. Такая возможность четко предусмотрена абзацем 3 статьи 45 Закона №1058.

Главное преимущество этого перехода состоит в обновлении математической формулы расчета: при переоформлении специалисты Пенсионного фонда обязаны использовать более актуальные показатели средней заработной платы по стране. Поскольку уровень официальных зарплат в Украине с годами увеличивается, применение новых данных в расчете позволяет увеличить размер выплаты. На практике это часто приводит к тому, что ежемесячный доход пенсионера растет на 1000 гривен или даже на большую сумму.

Почему важно проявить инициативу

Специалисты в сфере пенсионного обеспечения обращают внимание на то, что переход с пенсий по инвалидности на пенсию по возрасту никогда не происходит в автоматическом режиме. Многие годы годами получают значительно меньшие суммы, чем могли бы, только из-за отсутствия личного заявления. Государство не изменяет вид пенсионного обеспечения самостоятельно, поэтому для получения надбавки гражданин должен лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда с соответствующей просьбой.

Кому наиболее выгодно перейти на пенсию по возрасту

Выгоднее всего воспользоваться правом на переход тем лицам с инвалидностью, которые имеют значительный страховой стаж и которым до официального достижения пенсионного возраста осталось всего несколько лет. В таком случае обновление показателей заработной платы в формуле дает максимальный прирост, превращающий обычную выплату в полноценную финансовую поддержку, существенно выше предыдущей.

Кто имеет право перейти с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту

Согласно официальным разъяснениям Пенсионного фонда Украины, право на переход с пенсии по инвалидности на выплаты по возрасту имеют граждане, принадлежащие к любой из групп инвалидности.

Основным требованием для проведения такого перерасчета является наличие официального трудоустройства в течение не менее двух лет непосредственно перед датой обращения в учреждение.

Эксперты отмечают, что этот процесс никогда не запускается автоматически со стороны государственных служб. Чтобы механизм начисления был изменен, пенсионеру необходимо самостоятельно подать личное письменное заявление в соответствующее территориальное отделение фонда или через электронный портал услуг.