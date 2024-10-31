Как мошенники манипулируют "1000 Зеленского": в Минсоцполитики предупредили об опасности для граждан

Министерство социальной политики не выплачивает "зимнюю" денежную помощь, все операции проходят через портал "Дія".

В Сети ходят сообщения со ссылками на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые обещают выплатить 1000 гривен от государства.

Об этом сообщили в Минсоцполитике.

"Минсоцполитики обращается ко всем гражданам и СМИ, которые могут распространять эти данные: не доверяйте таким сообщениям и не переходите по соответствующим ссылкам. Это мошеннические ресурсы, переход на которые требует персональные данные карт, в результате чего мошенники могут получить доступ к вашим средствам", – отметили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что достоверная информация по оформлению денежной поддержки в размере 1000 гривен будет размещена на официальных ресурсах правительства.

Все необходимые шаги для получения денежной помощи в рамках программы "Зимова єПідтримка" будут осуществляться через портал или мобильное приложение "Дія" и в отделениях или мобильных приложениях банковских учреждений.

Напомним, мошенники научились подделывать мобильное приложение государственных услуг "Дія". Злоумышленники используют бренд-элементы приложения для создания фишинговых сайтов.

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