Как может измениться курс гривны за следующие полгода: ответ финансиста

По мнению финансиста, зимой официальный курс будет примерно 37-38 грн за доллар.

Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса рассказал, как может измениться курс гривны после того, как НБУ в режим управляемой гибкости.

Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

Также читайте Осенние изменения: что нового ждет украинцев с 1 октября

"Основной игрок на рынке – Национальный банк, который, собственно, имеет достаточно возможностей, чтобы этот курс регулировать там на рынке, продавая доллары из собственных резервов, или не продавая... Поэтому формально курс будет рыночно образовываться, а де-факто Нацбанк не будет давать рынку разгуляться", – говорит банкир.

Финансист не исключает, что в течение зимы мы увидим официальный курс где-то 37-38 грн за доллар.

"Через полгода возможно увидим 40-41? Теоретически возможно", – добавил он.

Ранее банкир, соучредитель monobank Олег Гороховский прокомментировал отмену фиксированного курса и сообщил, следует ли ожидать большой девальвации гривны.

Напомним, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, "обвалится" ли гривна в следующем году.

Также ТСН.ua собрал прогнозы экономистов, каким будет курс доллара в октябре.

В свою очередь глава Финансового комитета ВР Даниил Гетманцев заверил, что после перехода на управляемую гибкость обменного курса в Украине на валютном рынке нет никаких потрясений.

Читайте также: