Как можно доказать наличие стажа для пенсии без трудовой книжки

Если у человека нет трудовой книжки, либо содержатся неправильные данные о периодах работы, наличие стажа подтверждается на основе других документов, рассказываемых какими.

От размера трудового стажа зависит право человека на вид пенсии и сумма пенсионных выплат. Основным документом, подтверждающим стаж работы до 1 января 2004 года, является трудовая книжка. С 2004 года стаж для выхода на пенсию называется страховым и подтверждается данными персонифицированного учета.

Как доказать наличие стажа без трудовой книжки

Если человек по каким-либо причинам не имеет трудовой книжки, или в нем отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные, неточные данные, стаж устанавливается на основании других документов. Эти документы могут выдаваться по месту работы, службы, обучения, а также архивными учреждениями.

Какие документы могут подтвердить трудовой стаж

Документальными подтверждениями наличия необходимого пенсионного стажа есть следующие документы:

справки предприятия,

выписки из приказов,

личные счета и сведения на выдачу зарплаты,

удостоверения и характеристики с места работы,

трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении,

другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

В качестве подтверждения рабочего стажа могут приниматься членские билеты профсоюзов. Согласно этим билетам подтверждаются периоды работы, за которые есть отметки об уплате членских взносов.

При отсутствии письменных доказательств трудовой деятельности, подтвердить стаж могут органы Пенсионного фонда на основании свидетельских показаний (Постановление КМУ «Об утверждении Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней»). Стаж работы в таком случае устанавливается на основании показаний двух и более свидетелей, знавших заявителя относительно совместной с ним работы на одном предприятии, учреждении, организации.

Показания принимаются при невозможности получения документального подтверждения пенсионного стажа в связи с:

военными действиями, авариями, катастрофами,

стихийными бедствиями и другими чрезвычайными ситуациями,

ликвидацией предприятия, учреждения, организации,

отсутствием архивных данных по другим причинам.

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