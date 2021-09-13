Как начать собственное дело: 7 беспроигрышных советов Илона Маска

Генеральный директор Tesla имеет свое видение бизнеса и часто дает советы молодым предпринимателям.

Илон Маск — американский инженер и миллиардер. Его считают инноватором и предпринимателем будущего. Сейчас финансовое состояние предпринимателя оценивается в $ 166 млрд. За прошлый год состояние Маска увеличились практически в четыре раза — в основном, за счет роста биржевых котировок производителя электромобилей Tesla.

Молодые и амбициозные предприниматели со всего мира мечтают стать такими же успешными, как Маск. А миллиардер обожает давать советы тем, кто только начал свой предпринимательский путь. У Илона Маска есть семь основных советов, которые помогут начать собственное дело.

1. Собирайте отзывы

Начало бизнеса — время проб и ошибок: "Соберите отзывы от людей, которые готовы высказаться о вашей идее. Ищите критические отзывы. Спрашивайте у их авторов, что не так. Узнайте информацию, необходимую для понимания ошибок".

2. Принимайте конструктивную критику

Советы Илона Маска свидетельствуют о том, что критика, которую вы получаете, имеет неоценимое значение. Трудно прислушиваться к тем, кто говорит о ваших ошибках, но это часть обучения. Если вы хотите добиться успеха — не принимайте критику на личный счет. Когда вы близки к проекту, бывает трудно выявить ошибки, поэтому обратная связь от других станет незаменимой помощью.

3. Выполняйте "грязную" работу

Маск уверен, что участие в рабочем процессе со стороны руководителей, соучредителей и директоров компании необходима, чтобы проект оставался на плаву.

"Будьте готовы работать в любое время. Работа предпринимателя или руководителя включает в себя все — от ответа на телефонные звонки до уборки офисной кухни, когда ваша компания только начинает свой путь. Работать еще больше — вот, что является главным".

4. Не позволяйте скептикам сбивать вас с ног

Вдохновляясь инновациями, Маск продолжает создавать, инвестировать и много работать. Даже когда скептики утверждают, что его идеи невозможны.

5. Не думайте о личном развитии

Возможно, это парадоксально. Но Маск имеет свое видение:

"Я не верю в развитие. Если потенциальный сотрудник во время собеседования говорит, что "это важно для моего развития", я расцениваю этот как плохой сигнал".

Это не соответствует тому, что говорят другие руководители высокого ранга. Но не странно для человека, работающего над инновациями. Его соображения заставляют отказаться от ориентации на личные амбиции.

6. Не фокусируйтесь на деньгах

Будучи успешным предпринимателем Маск объяснил, что основал Tesla не для того, чтобы зарабатывать деньги. Он рассуждал об экологической необходимости нового способа эксплуатации транспортных средств:

"Это означает, что речь идет не о накоплении состояния для меня лично. Просто я считаю, что это очень важная проблема, и ее нужно решить. А если мы ее не решим, нам и нашим детям будет тяжело".

7. Начинайте, пока молодые

Для развития бизнеса необходимо иметь время, поэтому лучше браться за дело как можно раньше. В молодости нужно рисковать и сосредоточить энергию на ведении проекта без ограничительных жизненных обстоятельств. В дальнейшем все усложняется.

"Когда вы становитесь более взрослыми — обязательства увеличиваются. Поэтому я бы посоветовал рисковать сейчас и делать что-то смелое. Вы не пожалеете об этом", — отметил Маск в интервью Forbes.

Илон Маск пообещал, что до конца года во всем мире будет бесплатный интернет — "Секретные материалы"

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