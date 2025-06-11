Как налоговая отслеживает доходы украинцев: способы контроля в 2025 году

Как налоговая отслеживает доходы

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С 2025 года Государственная налоговая служба (ГНС) значительно усилила контроль за доходами физических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП), особенно тщательно отслеживая карточные переводы. Теперь даже обычные P2P-транзакции — перевод средств с одной банковской карты на другую банковскую карту, принадлежащих разным лицам и расчеты через небанковские финансовые учреждения могут попасть под прицел контролирующих органов.

Из чего же состоит система налогового мониторинга и как ГНС получает информацию о ваших средствах на банковских счетах рассказали эксперты.

Налоговая уже сейчас располагает информацией о части ваших платежей. Более того, возможности ГНС узнать о карточных переводах постоянно растут. Это обусловлено рядом новых механизмов и усилением обмена информацией между разными государственными структурами. Банковская тайна остается в силе, но ее раскрытие стало более достижимым для налоговых органов при наличии законных оснований.

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Ключевые способы контроля доходов в 2025 году

1. Данные от НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) активно передает ГНС данные о значительных объемах и большом количестве P2P-переводов (с карты на карту). Налоговая, ссылаясь на статью 72 Налогового кодекса Украины (НКУ), использует эту информацию для инициирования проверок.

ГНС может направить физическому лицу письмо, в котором будет указано, что по информации от НБУ, на его банковском счету зафиксирован значительный оборот (например, 909 000 грн за 2023 год). В письме налоговики потребуют пояснений относительно происхождения этих средств и предоставления соответствующих документов. Это первый шаг к документальной проверке, по результатам которой могут быть доначислены налоговые обязательства: 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора. В таком случае плательщику придется либо обжаловать это в суде, либо уплачивать начисленные налоги.

2. Чеки ФКЧ-3 — новые источники информации о получателях средств

Небанковские финансовые организации (НФО), такие как популярные маркетплейсы, службы доставки (например NovaPay) и эквайринговые системы для онлайн-оплаты, теперь обязаны формировать чеки по форме ФКЧ-3. В новой форме этого чека одним из обязательных реквизитов является информация о получателе платежа, включая его налоговый номер и полную фамилию, имя, отчество.

Поскольку налоговая имеет доступ к системе учета данных регистраторов расчетных операций (РРО), где регистрируются все фискальные чеки, она видит, кто является конечным получателем средств. ГНС может суммировать все переводы на конкретного получателя и предъявлять претензии.

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Следует помнить, что сервисы онлайн переводов «с карты на карту» также обязаны передавать такую информацию. Использование карточных переводов для неличных целей (даже между родственниками или для компенсации расходов) является рискованным.

3. Меморандум между ГНС, финмониторингом и бюро экономической безопасности (БЭБ)

5 марта 2025 года ГНС, Госфинмониторинг и БЭБ подписали меморандум о сотрудничестве. Хотя его текст не публичный, известно, что он предусматривает обмен информацией между этими ведомствами.

Как это работает? Когда вы осуществляете переводы, подпадающие под финансовый мониторинг (например, значительные суммы), банк может запросить информацию о происхождении средств. Если вы не смогли пройти финмониторинг, ваш счет скорее всего будет заблокирован. Информация о такой блокировке или подозрительных операциях будет систематизирована и передана в ГНС и БЭБ (особенно в случаях супербольших оборотов). Хотя таких дел немного, это «отладка процессов», и количество таких дел будет расти в 2026 году.

4. Раскрытие банковской тайны по решению суда

Статья 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» четко определяет, что банки не могут раскрывать банковскую тайну. Однако это правило имеет исключение: если есть решение суда по запросу ГНС, банковская тайна может быть раскрыта.

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Налоговая может обратиться в суд, обосновав необходимость раскрытия информации. После получения решения суда, любая информация о ваших переводах с карты на карту во всех банках, где у вас открыты счета (а ГНС сейчас знает обо всех ваших открытых счетах), станет доступной контролерам.

5. Информационные запросы и вызовы в налоговую

ДПС активно использует два инструмента для получения информации:

Вызовы. Статья 211 НКУ разрешает ГНС приглашать любого плательщика (физическое лицо, юридическое лицо, ФЛП) для предоставления объяснений об уплате налогов и соблюдении налогового законодательства.

Информационные запросы . Статья 73 НКУ предусматривает право ГНС направлять письменные запросы о предоставлении информации и пояснениях относительно вашей деятельности.

Важно понимать, что такие запросы — это не документальные проверки. На требования предоставить выписки из банка, накладные, первичные документы и т.д., следует отвечать обдуманно, рекомендуют эксперты. Не игнорируйте запросы, но и не предоставляйте все документы бездумно, поскольку это может навредить вам. Готовьте грамотные, юридически выверенные ответы. Если у ГНС есть реальная информация против вас, проверку все равно назначат. Если же реальных оснований нет, обоснованный отказ в предоставлении лишних документов может предотвратить инициирование проверки.

6. Контрольные закупки: ГНС как тайный покупатель

Налоговая все чаще производит контрольные закупки, выступая как тайный покупатель. Это особенно актуально для продающих товары или услуги через интернет (доски объявлений, интернет-магазины).

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Налоговики заказывают товар, получают номер карты физического лица для оплаты, осуществляют перевод и получают банковскую квитанцию. Эта квитанция становится основанием для обращения в суд с просьбой раскрыть банковскую тайну. Наличие заказа, оплата на карточку физлица и возможное большое количество подобных продаж дают ГНС весомые аргументы.

Важные выводы и рекомендации

Совершайте переводы с карты физического лица только с размышлением, если вы уверены, что сможете четко объяснить происхождение и назначение средств.

Ваши обороты контролируются не только через регистраторы расчетных операций. ДПС видит ваши доходы по чекам ФКЧ-3 от финансовых организаций (передающих данные онлайн) и по отчетам 4ДФ, которые подают ваши контрагенты.

Информационные запросы и вызовы от ГНС нельзя игнорировать, но и не следует предоставлять все документы бездумно. Необходимо готовить обоснованные и грамотные ответы.

Ознакомьтесь с правилами финансового мониторинга. Если банк запрашивает информацию о происхождении средств или блокирует счет, старайтесь максимально объяснить ситуацию во избежание блокирования и передачи информации в ГНС.

Ситуация с налоговым контролем постоянно меняется, и украинцам важно быть в курсе этих изменений и адаптировать свои привычки к новым реалиям прозрачности.