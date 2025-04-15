Как налоговая узнает, чем вы торгуете онлайн

Евро / © Pixabay

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Фискальные органы не преследуют цель проверять тех, кто время от времени продает старые личные вещи в соцсетях или мессенджерах. Их внимание сосредоточено на тех, кто осуществляет масштабную торговлю новыми товарами без уплаты налогов.

Об этом сказал экономист Александр Савченко в эфире " Ранок.LIVE" .

«Согласно нормам Налогового кодекса, системной считается именно регулярная продажа однородных товаров. И именно на такую деятельность направлены усилия налоговой. По имеющимся планам, проверки будут касаться тех физических лиц или предпринимателей, которые торгуют новыми вещами, которые не являются их личными, в больших объемах — сотни единиц в месяц. Речь идет о новых гаджетах, наушниках, телефонах или подобной продукции. Если заработки от такой деятельности значительно превышают ресурсы, которые налоговая должна потратить на их выявление, эти лица попадают в зону риска».

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Специалист подчеркнула, что речь идет о миллионных объемах недополученных поступлений в бюджет ежемесячно.

«Речь не об единичных продажах — лишь значительные суммы вызывают интерес со стороны налоговой. Речь идет о теневой деятельности с ежемесячными доходами в миллионы гривен. Как выявляются такие операции? Например, через данные, поступающие из банковских систем или инструментов мониторинга, таких как РРО — Регистраторы расчетных операций».

Контроль за денежными потоками осуществляется через совокупность данных из систем РРО, банков, маркетплейсов и открытых источников.

«Именно информация, полученная от РРО, позволяет налоговой отследить, какие объемы продукции реализуются теми или иными субъектами. Это основа для дальнейших проверок – были ли уплачены налоги по факту продажи. Кроме того, используются и открытые данные, например из соцсетей».

«Если кто-то ведет активную торговлю через телеграммы, Instagram или крупные маркетплейсы, и при этом не декларирует доходы, а суммы отвечают уровню, за который следует бороться — налоговая вмешается. Речь идет о соотношении расходов на проверку и потенциального дохода для бюджета».

Даже без активного использования новых подходов к контролю государственная налоговая служба уже показала высокие результаты — только за первый квартал этого года план перевыполнен на рекордные 36 миллиардов гривен.

Напомним, ранее мы писали, или будут поднимать снова налоги для украинцев.