Как налоговая узнает о продажах через OLX, Новую почту и Prom: объясняет эксперт

Как налоговая отслеживает все продажи

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С 1 марта 2025 г. в Украине значительно усилился контроль за онлайн-продажами. Государственная налоговая служба получила новый инструмент, позволяющий в режиме реального времени получать информацию обо всех сделках купли-продажи, совершаемых через популярные интернет-сервисы — такие как OLX Доставка, Prom, Новая почта (наложенный платеж или наложенный платеж) и другие. Теперь продавать что-то через интернет без регистрации ФЛП или без выдачи фискального чека становится не просто рискованно, а почти невозможно.

Что именно видит налоговая, кто должен платить налоги и чем рискуют «неоформленные» продавцы, — объясняет налоговый консультант Михаил Смокович.

Как именно налоговая видит ваши продажи

Теперь все платежи, произведенные через сервисы, работающие с автоматической фискализацией, сопровождаются фискальными чеками. Кроме этого, в фискальном документе указывается, кому именно будут перечислены средства с фамилией, инициалами, идентификатором. Такая информация автоматически поступает в Государственную налоговую службу Украины.

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Сервисы, которые уже передают данные в налоговую:

OLX Доставка (через финансового партнера novapay)

Новая почта (наложенный платеж)

Prom.ua (оплата картой через сайт)

Другие платформы с интеграцией фискальных РРО

Налоговая автоматически видит, сколько раз один и тот же человек получал оплату за продажи, в каких суммах и с каких сервисов. Если такие операции имеют признаки систематичности, это рассматривается как предпринимательская деятельность.

Какие последствия для тех, кто продает без ФЛП

Согласно украинскому законодательству, любое лицо, систематически получающее доход от продажи товаров, должно зарегистрировать ФЛП. Закон не определяет конкретного количества сделок — впрочем, в налоговой практике считается, что более трех подобных транзакций в течение года — это уже признак регулярной деятельности.

Если вы не зарегистрированы как предприниматель, но регулярно получаете оплату через новые фискализованные каналы, налоговая может:

начислить штраф за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации — от 17 000 до 85 000 грн .

требовать уплаты налогов за предыдущий период (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор),

начислить пеню.

Даже если лицо имеет ФЛП, но не выдает фискальные чеки на продажи, это тоже основание для штрафа за нарушение правил фискализации. Если даже у вас уже есть ФЛП, но вы не используете программный РРО и не выдаете фискальные чеки при каждой продаже, вы нарушаете Закон Украины «Об использовании РРО», предусматривающий штрафы за каждую операцию, проведенную без фискального чека:

за первое нарушение — 100% стоимости проданного товара,

за второе и последующие — 150%.

Видит ли налоговая оплата на личную карту

Если вы получаете оплату на частную карту напрямую, например, договорившись с покупателем без использования сервисов доставки, такие операции пока не фискализируются автоматически. Однако налоговая все равно может получить доступ к этим данным в рамках налоговой проверки, в частности, на основании запроса в банк или при мониторинге счетов.

Финансовый мониторинг банков также фиксирует регулярность входящих платежей от третьих лиц, что может стать основанием для информирования ГНС о подозрительных транзакциях.

Что делать тем, кто продает время от времени

Многих волнует вопрос: что будет, если человек, например, продает через OLX старую книгу или уже не нужную технику? Будут ли в таком случае претензии от налоговой?

Пока что налоговая, вероятно, сосредоточится на больших объемах торговли — тех, кто осуществляет десятки и сотни продаж в месяц. Но не исключено, что в будущем будут посылаться письма и «мелким» продавцам с просьбой предоставить объяснения по полученному доходу.

По закону, если человек осуществляет более трех продаж в год, это уже можно считать систематической деятельностью, подпадающей под признаки предпринимательства. Если же продажа единичная, например, кто-то продал книгу за 200 грн — это все равно считается доходом физического лица. Такой доход следует декларировать в годовой налоговой декларации и уплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Что делать продавцам

Регистрируйте ФЛП, если вы продаете товары на постоянной основе.

Подключите программный РРО (регистратор расчетных операций) — это можно сделать через сервисы типа Checkbox, ПРРО от ДПС или интегрированные в маркетплейсы.

Фискализуйте каждую продажу, если принимаете оплату через OLX, Prom или Новую почту.

Не получайте регулярные платежи на личную карту, чтобы не попасть под финансовый мониторинг.

Не игнорируйте декларирование — даже разовые доходы следует учитывать в налоговой отчетности.