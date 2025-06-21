Как не наткнуться на фальшивые доллары в Украине: признаки подделки и где не стоит покупать валюту

Доллары / © Associated Press

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Доллар остается самой популярной иностранной валютой в Украине — именно поэтому его часто подделывают, а фальшивые купюры не принимают ни банки, ни обменники.

Об этом сообщило издание 24 Канал.

Где не стоит покупать доллары США:

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На черном рынке. Больше всего поддельных банкнот именно там. Даже проверенные продавцы могут не знать, что купюра — фальшивая.

Через объявления в Интернете. На популярных сайтах можно наткнуться на заманчивое предложение, которое окажется мошенническим.

В Telegram-каналах и соцсетях. Там часто предлагают «выгодный курс», но валюта может быть поддельной.

У неизвестных онлайн-продавцов. Покупка долларов в Интернете без гарантий — большой риск наткнуться на мошенников.

Самые надежные места для покупки валюты — лицензированные банки и обменные пункты. В случае проблем с купюрой здесь можно подать официальную жалобу.

Признаки фальшивых долларов

Настоящие доллары имеют водяной знак и защитную полоску, которые видны на свету.

Если наклонить настоящую купюру, цифра номинала меняет цвет. В фальшивках часто она остается неизменной.

Настоящая банкнота имеет микропечать, который можно увидеть через увеличительное стекло. Подделки часто ее не имеют.

Настоящий доллар хрустит и не рвется легко.

На оригинальных купюрах есть рельефная печать.

Фальшивая купюра номиналом 100 долларов часто не имеет синей трехмерной ленты и изображения колокольчиков.

Лучше всего проверять доллары в банке или официальном обменнике. Там есть профессиональное оборудование, способное выявить даже мастерские подделки.

Напомним, банкир спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца 2025-го.