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Как не наткнуться на фальшивые доллары в Украине: признаки подделки и где не стоит покупать валюту
Мошенники в Украине все чаще подделывают доллары. Больше всего рисков — на черном рынке и в Интернете.
Доллар остается самой популярной иностранной валютой в Украине — именно поэтому его часто подделывают, а фальшивые купюры не принимают ни банки, ни обменники.
Об этом сообщило издание 24 Канал.
Где не стоит покупать доллары США:
На черном рынке. Больше всего поддельных банкнот именно там. Даже проверенные продавцы могут не знать, что купюра — фальшивая.
Через объявления в Интернете. На популярных сайтах можно наткнуться на заманчивое предложение, которое окажется мошенническим.
В Telegram-каналах и соцсетях. Там часто предлагают «выгодный курс», но валюта может быть поддельной.
У неизвестных онлайн-продавцов. Покупка долларов в Интернете без гарантий — большой риск наткнуться на мошенников.
Самые надежные места для покупки валюты — лицензированные банки и обменные пункты. В случае проблем с купюрой здесь можно подать официальную жалобу.
Признаки фальшивых долларов
Настоящие доллары имеют водяной знак и защитную полоску, которые видны на свету.
Если наклонить настоящую купюру, цифра номинала меняет цвет. В фальшивках часто она остается неизменной.
Настоящая банкнота имеет микропечать, который можно увидеть через увеличительное стекло. Подделки часто ее не имеют.
Настоящий доллар хрустит и не рвется легко.
На оригинальных купюрах есть рельефная печать.
Фальшивая купюра номиналом 100 долларов часто не имеет синей трехмерной ленты и изображения колокольчиков.
Лучше всего проверять доллары в банке или официальном обменнике. Там есть профессиональное оборудование, способное выявить даже мастерские подделки.
Напомним, банкир спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца 2025-го.