ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
732
Время на прочтение
2 мин

Как не наткнуться на фальшивые доллары в Украине: признаки подделки и где не стоит покупать валюту

Мошенники в Украине все чаще подделывают доллары. Больше всего рисков — на черном рынке и в Интернете.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Доллары

Доллары / © Associated Press

Доллар остается самой популярной иностранной валютой в Украине — именно поэтому его часто подделывают, а фальшивые купюры не принимают ни банки, ни обменники.

Об этом сообщило издание 24 Канал.

Где не стоит покупать доллары США:

  • На черном рынке. Больше всего поддельных банкнот именно там. Даже проверенные продавцы могут не знать, что купюра — фальшивая.

  • Через объявления в Интернете. На популярных сайтах можно наткнуться на заманчивое предложение, которое окажется мошенническим.

  • В Telegram-каналах и соцсетях. Там часто предлагают «выгодный курс», но валюта может быть поддельной.

  • У неизвестных онлайн-продавцов. Покупка долларов в Интернете без гарантий — большой риск наткнуться на мошенников.

Самые надежные места для покупки валюты — лицензированные банки и обменные пункты. В случае проблем с купюрой здесь можно подать официальную жалобу.

Признаки фальшивых долларов

  • Настоящие доллары имеют водяной знак и защитную полоску, которые видны на свету.

  • Если наклонить настоящую купюру, цифра номинала меняет цвет. В фальшивках часто она остается неизменной.

  • Настоящая банкнота имеет микропечать, который можно увидеть через увеличительное стекло. Подделки часто ее не имеют.

  • Настоящий доллар хрустит и не рвется легко.

  • На оригинальных купюрах есть рельефная печать.

  • Фальшивая купюра номиналом 100 долларов часто не имеет синей трехмерной ленты и изображения колокольчиков.

Лучше всего проверять доллары в банке или официальном обменнике. Там есть профессиональное оборудование, способное выявить даже мастерские подделки.

Напомним, банкир спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца 2025-го.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie