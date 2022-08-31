Как не остаться без пенсии: в Украине проверяют получателей социальных выплат

Пенсионеров массово проверяют на предмет достоверности предоставленных для выплаты пенсий документов и законности получения социальных выплат. В некоторых случаях предусмотренные законом пенсию могут урезать или вообще отменить. На что обратить внимание, чтобы не остаться без пенсии, рассказываем в ТСН.ua
При назначении пенсии и социальных выплат потенциальный получатель денег обязуется в течение 10 дней сообщать территориальным органам Пенсионного фонда об обстоятельствах, влияющих на изменение размера пенсии или прекращении ее выплаты и предоставлять соответствующие документы.
Необходимо предоставить документ, который подтверждает:
- Устройство на работу, увольнение с работы, регистрацию или снятие с учета как физического лица-предпринимателя. Документ, подтверждающий, что человек, получающий пенсию за выслугу лет, устроился на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет (выплата пенсии прекращается на весь период работы на этом посту).
- Продолжение обучения на дневной форме в общеобразовательных учебных заведениях, а также профессионально-технических, вузах детьми, получающими пенсию в связи с потерей кормильца до достижения ими двадцати трех лет.
- Получение, изменение или лишение особого статуса (дающего определенные льготы, право на надбавки и т.д.).
- Смену места жительства (регистрации).
- Выезд на постоянное место жительства за границу.
Обычно пенсионер, оформляя документы, подписывает памятку, в которой указывается, какие сведения нужно предоставить в 10-дневный срок. Но этот памятник мало кто читает, — отмечает эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин. Поэтому очень часто пенсий урезается или вообще упраздняется
Причины содержания и «отмена» пенсии
Самый распространенный случай, когда пенсию могут урезать, если человек не сообщил об устройстве на работу официально. Пенсии не работающих пенсионеров, как правило, периодически перечисляются из-за роста прожиточного минимума или минимальной заработной платы, а гражданам, работающим таких перерасчетов не производят, пока они не уволятся. К примеру, пенсионер не работает. Его пенсию дважды в год автоматически пересчитали. В Пенсионном фонде делают сверку и, если человек устроился на работу и не сообщил об этом, его пенсию перечислят обратно, урежут, еще и начисляют переплату за прошлый период. Переплаченные суммы будут удерживаться по ежемесячным выплатам.
Каким образом взимаются выплаты начисленные в результате злоупотреблений или предоставления страхователем неправдивых данных
Согласно статье 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» суммы пенсий, выплаченные неверно в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или представления страхователем непроверенных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно, могут взиматься на основании решений органов Пенсионного фонда или в суды. Обычно удерживается 20% требуемой суммы ежемесячно до полного погашения переплаты.
Случаи, когда выплата пенсии прекращается полностью:
- Выясняется, что пенсия предназначена по документам, содержащим непроверенные сведения.
- На все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международными договорами.
- В случае смерти пенсионера.
- При неполучении назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд.
Эти нормы работают в обычных ситуациях. Временное проживание пенсионера за границей в связи с военными действиями не препятствует получению пенсии.
«Мертвые души» и липовые справки
Выплата пенсий прекоащается, в случае всяческих махинаций. Среди махинаций со стажем или специальным статусом чаще всего встречаются:
- предоставление фальшивой трудовой книжки с дополнительным стажем для назначения пенсии,
- оформление группы инвалидности и получение пенсии по инвалидности,
- предоставление непроверенной справки, подтверждающей подземный стаж, дающий право на досрочную пенсию,
- предоставление липового статуса чернобыльца и участника боевых действий.
- когда человек уже умер, а родственники продолжают получать пенсию за него, могут воспользоваться ситуацией и мошенники, получающие выплаты за «мертвые души».
Впрочем, в таких ситуациях может дойти и до уголовного дела.
Если человек уехал на постоянное место жительства за границу, в условиях войны выплаты могут остановить
Если человек уехал на постоянное место жительства за границу, выплата пенсии в Украине обычно прекращается. Перед выездом можно обратиться в Пенсионный фонд и написать заявление на получение пенсии за шесть месяцев вперед. После этого пенсионное дело закрывается. Если же человек некоторое время отсутствовал без объяснения причин и не получал пенсию, то он может его потом вернуть, но не более чем за три прошлых года.
Если пенсионер в течение шести месяцев не забирает деньги, пенсию могут перестать выплачивать
Если пенсионер в течение шести месяцев не забирает свои деньги на почте или если пенсия не снималась с карты в течение года, выплата останавливается до выяснения обстоятельств, а банковский счет может быть заблокирован. Тем более, что банковские карты нужно периодически обновлять, а без непосредственного участия пенсионера тоже не обойтись.
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