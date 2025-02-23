Как "не погореть" на криптовалюте: громкое банкротство биржи и анализ рисков

Как заработать и не потерять на криптовалюте? Советы по инвестированию, стейкингу и фармингу. Обзор ситуации на рынке, регулирование и разбор горького кейса банкротства биржи FTX.
Часть клиентов обанкротившейся крытовалютной биржи FTX (Futures Exchange), которая была одной из самых больших в мире, после двух лет расследований наконец начнут получать свои деньги обратно.
Что произошло с FTX?
FTX – это криптовалютная биржа, обанкротившаяся в ноябре 2022 года из-за мошеннических действий ее основателя Сэма Банкмана-Фрида. Он использовал средства клиентов для рискованных торговых сделок через свою другую компанию Alameda Research. В общей сложности пострадало около 619 тысяч клиентов, которым биржа должна миллиарды долларов. При этом руководство по банкротству обещает вернуть 118% средств, пишет The Wall Street Journal.
Сейчас начинаются первые выплаты клиентам с претензиями меньше 50 тысяч долларов, но для получения средств необходимо пройти верификацию KYC, чтобы доказать легальность происхождения средств.
Ситуация с обанкротившейся FTX подчеркивает важность финансовой грамотности в криптовалюте.
Что такое криптовалюта?
Криптовалюта – это цифровой актив, основанный на технологии блокчейн и функционирующий без централизованного контроля. Самой популярной криптовалютой является Bitcoin, созданный в 2009 году Сатоши Накамото. Его появление положило начало новой эре финансовых технологий. Кроме Bitcoin, в самые известные криптовалюты входят Ethereum, Solana, BNB и другие.
Основные особенности криптовалюты:
- Децентрализация – отсутствие единого эмитента или контроля.
- Скорость транзакций – переводы проходят быстрее, чем в традиционных банковских системах.
- Анонимность – пользователи могут совершать транзакции без раскрытия личных данных.
- Высокая волатильность – значительные колебания цен могут приводить к как большим прибылям, так и серьезным потерям.
Ситуация на рынке криптовалют
По состоянию на начало 2025 года курс Bitcoin колеблется в диапазоне 40-50 тыс. долларов США. За последние дни на криптовалютном рынке наблюдался значительный объем ликвидаций, что свидетельствует о высокой волатильности и потенциальных изменениях в динамике цен.
Общий объем ликвидаций составил $356,80 млн, из которых $272,97 млн пришлось на шорт-позиции (76,51%), а $83,83 млн – на лонги (23,49%). Такое распределение указывает на то, что большинство трейдеров, которые ставили на падение рынка, понесли потери, что, вероятно, было вызвано неожиданным ростом цен криптовалют.
Ликвидации на ведущих биржах, наибольшие объемы ликвидаций зафиксированы на биржах:
- Bybit – $100,24 млн
- Binance — $89,94 млн
- HTX – $63,82 млн
- OKX – $57,12 млн
- Gate.io — $41,75 млн
Как зарабатывают на криптовалюте?
- Трейдинг – купля-продажа криптовалюты на краткосрочных колебаниях цены. Высокий риск, но и высокий потенциал прибыли.
- Долгосрочное инвестирование – покупка перспективных криптовалют на несколько лет (Bitcoin, Ethereum).
- Стейкинг – заморозка криптовалюты для поддержки блокчейн-сети и получения вознаграждения.
- Фарминг – вложение активов в DeFi-платформы для получения пассивного дохода.
Финансовая консультантка Иванна Антонюк советует распределять активы по схеме 60/30/10:
- 60% вкладывать в стабильные активы (Bitcoin, Ethereum).
- 30% вкладывать в перспективные криптовалютные проекты (Solana, BNB).
- 10% вкладывать в высокорисковые молодые проекты.
Как вывести средства из криптовалюты:
- Криптовалютные биржи (Binance, Kraken) позволяют конвертировать криптовалюту в фиатные (традиционные и узаконенные) деньги.
- P2P-платформы позволяют напрямую обменивать криптовалюту между пользователями.
- Крипто-карты и криптоматы – альтернативные способы оплаты и снятия средств.
Риски и (не)регулирование в Украине
В Украине интерес к криптовалюте растет. Но НБУ не рассматривает криптовалюту как законный способ платежа, пишет "Интерфакс-Украина". В то же время планируется регулирование рынка цифровых активов а – Верховная Рада работает над созданием законодательной базы для цифровых активов. Операции с криптовалютой в Украине облагаются налогом по ставке 23%.
Новички должны быть особенно осторожными, ведь, как отмечает народный депутат Украины Ярослав Железняк, криптовалюта является высокорисковым спекулятивным инструментом: "Биржи падают, как это произошло с FTX. Криптовалюта – это инвестиция, которая может принести как миллионные доходы, так и полное банкротство… Те, кто вложили в Trump Coin в начале, заработали миллионы. Те, кто вклал буквально через день, потеряли в 3-4 раза".
Именно поэтому финансовый риск-менеджмент является основным инструментом защиты от потерь. Криптовалюта открывает новые возможности, но в то же время имеет серьезные риски. Инвесторам следует уделять внимание финансовой грамотности, оценивать риски и разрабатывать стратегии управления капиталом. Как подчеркивает финансовая консультант Иванна Антонюк, "перед тем, как инвестировать, стоит научиться управлять своими финансами, создать резервный фонд и определить риск-профиль".
Автор: Анастасия Куприенко
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