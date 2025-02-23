Как "не погореть" на криптовалюте: громкое банкротство биржи и анализ рисков

Как заработать и не потерять на криптовалюте? Советы по инвестированию, стейкингу и фармингу. Обзор ситуации на рынке, регулирование и разбор горького кейса банкротства биржи FTX.

Часть клиентов обанкротившейся крытовалютной биржи FTX (Futures Exchange), которая была одной из самых больших в мире, после двух лет расследований наконец начнут получать свои деньги обратно.

Что произошло с FTX?

FTX – это криптовалютная биржа, обанкротившаяся в ноябре 2022 года из-за мошеннических действий ее основателя Сэма Банкмана-Фрида. Он использовал средства клиентов для рискованных торговых сделок через свою другую компанию Alameda Research. В общей сложности пострадало около 619 тысяч клиентов, которым биржа должна миллиарды долларов. При этом руководство по банкротству обещает вернуть 118% средств, пишет The Wall Street Journal.

Сейчас начинаются первые выплаты клиентам с претензиями меньше 50 тысяч долларов, но для получения средств необходимо пройти верификацию KYC, чтобы доказать легальность происхождения средств.

Ситуация с обанкротившейся FTX подчеркивает важность финансовой грамотности в криптовалюте.

Что такое криптовалюта?

Криптовалюта – это цифровой актив, основанный на технологии блокчейн и функционирующий без централизованного контроля. Самой популярной криптовалютой является Bitcoin, созданный в 2009 году Сатоши Накамото. Его появление положило начало новой эре финансовых технологий. Кроме Bitcoin, в самые известные криптовалюты входят Ethereum, Solana, BNB и другие.

Основные особенности криптовалюты:

Децентрализация – отсутствие единого эмитента или контроля.

– отсутствие единого эмитента или контроля. Скорость транзакций – переводы проходят быстрее, чем в традиционных банковских системах.

– переводы проходят быстрее, чем в традиционных банковских системах. Анонимность – пользователи могут совершать транзакции без раскрытия личных данных.

– пользователи могут совершать транзакции без раскрытия личных данных. Высокая волатильность – значительные колебания цен могут приводить к как большим прибылям, так и серьезным потерям.

Ситуация на рынке криптовалют

По состоянию на начало 2025 года курс Bitcoin колеблется в диапазоне 40-50 тыс. долларов США. За последние дни на криптовалютном рынке наблюдался значительный объем ликвидаций, что свидетельствует о высокой волатильности и потенциальных изменениях в динамике цен.

Общий объем ликвидаций составил $356,80 млн, из которых $272,97 млн пришлось на шорт-позиции (76,51%), а $83,83 млн – на лонги (23,49%). Такое распределение указывает на то, что большинство трейдеров, которые ставили на падение рынка, понесли потери, что, вероятно, было вызвано неожиданным ростом цен криптовалют.

Ситуация на рынке криптовалют в феврале 2025 года

Ликвидации на ведущих биржах, наибольшие объемы ликвидаций зафиксированы на биржах:

Bybit – $100,24 млн

Binance — $89,94 млн

HTX – $63,82 млн

OKX – $57,12 млн

Gate.io — $41,75 млн

Как зарабатывают на криптовалюте?

Трейдинг – купля-продажа криптовалюты на краткосрочных колебаниях цены. Высокий риск, но и высокий потенциал прибыли. Долгосрочное инвестирование – покупка перспективных криптовалют на несколько лет (Bitcoin, Ethereum). Стейкинг – заморозка криптовалюты для поддержки блокчейн-сети и получения вознаграждения. Фарминг – вложение активов в DeFi-платформы для получения пассивного дохода.

Финансовая консультантка Иванна Антонюк советует распределять активы по схеме 60/30/10:

60% вкладывать в стабильные активы (Bitcoin, Ethereum).

30% вкладывать в перспективные криптовалютные проекты (Solana, BNB).

10% вкладывать в высокорисковые молодые проекты.

Как вывести средства из криптовалюты:

Криптовалютные биржи (Binance, Kraken) позволяют конвертировать криптовалюту в фиатные (традиционные и узаконенные) деньги.

(Binance, Kraken) позволяют конвертировать криптовалюту в фиатные (традиционные и узаконенные) деньги. P2P-платформы позволяют напрямую обменивать криптовалюту между пользователями.

позволяют напрямую обменивать криптовалюту между пользователями. Крипто-карты и криптоматы – альтернативные способы оплаты и снятия средств.

Риски и (не)регулирование в Украине

В Украине интерес к криптовалюте растет. Но НБУ не рассматривает криптовалюту как законный способ платежа, пишет "Интерфакс-Украина". В то же время планируется регулирование рынка цифровых активов а – Верховная Рада работает над созданием законодательной базы для цифровых активов. Операции с криптовалютой в Украине облагаются налогом по ставке 23%.

Новички должны быть особенно осторожными, ведь, как отмечает народный депутат Украины Ярослав Железняк, криптовалюта является высокорисковым спекулятивным инструментом: "Биржи падают, как это произошло с FTX. Криптовалюта – это инвестиция, которая может принести как миллионные доходы, так и полное банкротство… Те, кто вложили в Trump Coin в начале, заработали миллионы. Те, кто вклал буквально через день, потеряли в 3-4 раза".

Именно поэтому финансовый риск-менеджмент является основным инструментом защиты от потерь. Криптовалюта открывает новые возможности, но в то же время имеет серьезные риски. Инвесторам следует уделять внимание финансовой грамотности, оценивать риски и разрабатывать стратегии управления капиталом. Как подчеркивает финансовая консультант Иванна Антонюк, "перед тем, как инвестировать, стоит научиться управлять своими финансами, создать резервный фонд и определить риск-профиль".

Автор: Анастасия Куприенко

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