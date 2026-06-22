Как не потерять право на государственную компенсацию за жилье: из-за чего чаще всего отказывают в ее предоставлении

Компенсация за разрушенное жилье

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Из-за чего чаще всего сейчас украинцам отказывают в компенсациях за жилье

Отсутствие надлежащим образом оформленного права собственности на недвижимость остается одной из наиболее распространенных причин, по которой граждане Украины теряют возможность получить государственную помощь на восстановление жилья, поврежденных или разрушенных в результате боевых действий.

По официальным данным Министерства развития общин и территорий Украины, общее количество пострадавших от российской агрессии объектов уже превысило 342 000, причем почти 300 000 из них — это именно жилые дома и квартиры. Несмотря на масштабность разрушений, далеко не все владельцы могут воспользоваться государственной программой «Восстановление» из-за юридических нюансов с документами. За три года активной работы этого механизма денежная помощь или жилищные сертификаты уже получили 196 067 украинских семей, а общая сумма финансирования составила 89,7 миллиарда гривен.

Почему возникают юридические препятствия

Как объясняет глава Министерства развития общин и территорий Алексей Кулеба, главный риск неполучения выплат угрожает двум категориям граждан, а именно, владельцам жилья, которое вообще не было приватизировано, владельцам недвижимости, документы на которую оформлялись до 2013 года.

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Как известно, до 2013 г. единого электронного реестра не существовало, а все сведения фиксировались исключительно на бумажных носителях в архивах Бюро технической инвентаризации (БТИ). Если эти данные впоследствии не были перенесены в современную цифровую базу, для системы «Восстановление» имущество остается «невидимым», что делает невозможным автоматическое согласование заявки.

Согласно нормам украинского законодательства и разъяснениям юристов, если жилищный объект будет полностью разрушен, провести его приватизацию задним числом станет юридически невозможно. Соответственно, в отсутствие официального статуса собственника государство не сможет начислить компенсацию.

Как защитить свое имущество

Для того чтобы обезопасить себя от бюрократических препятствий и гарантировать право на выплаты, необходимо заранее внести сведения об имуществе в Государственный реестр прав (ДРРП).

Проверить наличие цифровой записи можно самостоятельно через портал «Действие», обратившись в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или частный или государственный нотариус.

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Если имущество нуждается в приватизации и регистрации, необходимо выполнить следующие шаги:

Необходимо посетить ЦНАП или местный орган приватизации по месту нахождения недвижимости.

Оформить официальное заявление и добавить в него ордера, технический паспорт или другие старые документы на жилье.

Орган приватизации проводит правовой анализ и выносит соответствующее решение. Заявителю выдается официальное свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество.

Полученное право собственности обязательно регистрируется в ДРРП. Если процедура проходила вне ЦНАП, внести данные в реестр можно самостоятельно в онлайн-режиме через приложение «Действие» или во время визита в нотариус.

Своевременное внесение информации в электронные базы данных является единственным надежным способом избежать длительных судебных тяжб и максимально ускорить получение финансовой помощи от государства в случае чрезвычайной ситуации.

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