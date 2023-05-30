Как не стать жертвой мошенников: в НБУ назвали самые распространенные схемы

Украинцы все чаще становятся жертвами мошеннических схем, особенно в Интернете. В НБУ дали советы, как не попасть на крючок злоумышленников.

Заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан рассказал, как мошенники обманывают украинцев и дал советы, как сохранить свои деньги.

Об этом говорится в авторской колонке Шабана для издания Delo.ua.

По его словам, сумма убытков банков, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными карточками за прошлый год составила 481 млн. гривен. Это на 46% больше, чем в 2021 году.

Замглавы НБУ рассказал, что 86% от общего количества мошеннических случаев в прошлом году происходило в Интернете. И только 14% – через физические устройства (торговая сеть, банкоматы). Что касается суммы ущерба от незаконных действий, то

94% – это мошенничество в Интернете,

4% — торговая сеть,

2% — банкоматы.

Как мошенники обманывают украинцев

Шабан отметил, что чаще всего украинцы становятся жертвами мошенников из-за того, что разглашают злоумышленникам данные своей карты, одноразовые пароли для подтверждения операций, данные для входа в интернет-банкинг.

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"Самое распространенное среди новых — это фейковая социальная помощь от государственных или международных организаций. С середины 2022 года по сей день за ним наблюдается наибольшая активность", — говорит заместитель председателя СБУ.

Он призывает не заходить фишинговые сайты, которые пытаются узнать конфиденциальную электронную информацию граждан и получить доступ к их финансовым данным. Такие сайты в основном стилизованы под правительственные порталы, "Дію", Є-Допомогу, сайты украинских банков, международных организаций и известных платежных сервисов.

"Человек, не осознавая, что это фейковый сайт, оставляет на нем информацию, которую не следует разглашать (например, CVV-код, пин-код, логин и пароль для входа в интернет-банкинг и т.д.). После этого злоумышленники просто воруют его деньги со счетов, или психологически давят на человека, требуя его осуществить платеж в пользу мошенников и т.д.", — предупреждает Шабан.

Война с РФ в виртуальном пространстве

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По его информации, с начала 2023 года и по сей день уже обнаружено более 11 000 подобных мошеннических доменов. В среднем каждый день оказывается более 100 таких мошеннических ресурсов. Операторами этих мошенничеств в большинстве своем являются группировки из России.

"Это понятно даже из текстов таких мошеннических сообщений, часто некорректно переведенных, в которых встречается много русизмов, неправильно употребленных слов", — говорит заместитель председателя СБУ.

Как уберечься от финансового мошенничества?

держать в секрете смс-коды от банков и мобильных операторов, три цифры на обороте карты (CVV-код), логины и пароли от интернет-банкинга.

прежде чем ввести в любую форму данные своей платежной карты или пароли в онлайн-банкинг – необходимо проверить адрес необходимого ресурса. Любые отличия могут указывать на то, что пользователь оказался на сайте фишинга.

"До конца года мы вместе с более чем 70 партнерами – банками, платежными системами, мобильными операторами, государственными учреждениями, маркетплейсами, магазинами, общественными организациями, АЗС – будем активно информировать украинцев о том, как уберечься от платежного мошенничества, как защитить финансовый номер телефона, как безопасно осуществлять онлайн-расчеты", – рассказал Шабан об информационной кампании НБУ "ШахрайГудбай".

Ранее сообщалось, что полиция "накрыла" масштабную фишинговую схему, действовавшую в 20 областях Украины.

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