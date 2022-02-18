Как обострение на Донбассе повлияло на курс валют и банковскую систему: объяснение НБУ

Как обострение на Донбассе повлияло на курс валют и банковскую систему: объяснение НБУ

По информации НБУ, сейчас ситуация на валютном рынке более стабильна, чем в январе 2022 года.

Ситуация на украинском валютном рынке, несмотря на обострение на Донбассе, остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что валютный рынок до сих пор чувствительно реагирует на изменение информационной среды по поводу вероятного вторжения РФ или обострения. Однако сейчас более стабильная ситуация, чем в январе 2022 года.

Нацбанк уверяет, что имеющийся монетарный инструментарий и текущий объем международных резервов позволяют нивелировать временные всплески. Ситуацию на валютном рынке НБУ называет контролируемой.

Банковская система

"Банковская система работает в штатном режиме и качественно выполняет функцию финансовой поддержки экономики и граждан. Кредитование постепенно растет, а волатильность депозитов населения умеренная", — говорится в сообщении.

НБУ уверяет, что украинские банки имеют надлежащий запас прочности и достаточно ресурсов, в том числе высоколиквидных, чтобы выстоять, если люди вдруг начнут забирать вклады и сбережения.

Курс валют

Повышенный спрос на валютном рынке на этой неделе (14-18 февраля) был вызван в связи с психологическим фактором. НБУ обещает и дальше соблюдать режим плавающего курсообразования, при котором он лишь сглаживает чрезмерные колебания на рынке, а курс определяется балансом спроса и предложения.

Национальный банк продал на валютном рынке 503 млн. дол. США. В то же время в отдельные дни недели, когда предложение валюты превалировало над спросом, НБУ выкупал валюту — в общей сложности 50 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты Нацбанком в период с 14 по 18 февраля составляет 453 млн дол. США.

Напомним, что главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" заявили о принудительном вывозе населения в Россию.

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