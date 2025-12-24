Как обстрелы и логистика повлияют на стоимость сахара — прогноз

чай / © Pixabay

В Украине с учетом массированных обстрелов, перебоев в логистике и сложной экономической ситуации эксперты оценивают, как изменятся цены на сахар в следующем году.

Об этом сообщил экономист Владимир Чиж изданию Новости.LIVE.

Он отметил, что в течение 2025 года цены на большинство базовых продуктов существенно росли, особенно после атак на критическую инфраструктуру, однако сахар оставался относительно стабильным. По данным Минфина, средняя стоимость килограмма сахара в ноябре 2025 года составляла 30,37 грн, тогда как в ноябре 2024 года этот показатель был 33,12 грн.

Актуальные цены в супермаркетах

"Новус" — 28,49 грн

"Варус", АТБ, "Ашан", "Метро", "Фора" — 28,50 грн

"МегаМаркет" — 29,10 грн

"Сильпо" — 30,29 грн

По словам Чижа, в начале 2026 года предпосылок для резкого подорожания сахара нет, а средняя стоимость будет оставаться в прогнозируемом диапазоне 40-48 грн за килограмм.

Экономисты также предупреждают, что бюджетный хлеб в 2026 году может подорожать до 25%, однако в случае перемирия рост цен будет ограничен 10-12%.

Напомним, ранее мы писали о том, что почти за два года стоимость килограмма базового продукта для почти всех блюд увеличилась почти на 10 гривен.