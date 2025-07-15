Как оформить денежную помощь, если военный в плену или пропал без вести

ВСУ / © УНИАН

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Министерство обороны Украиныпредоставило объяснения относительно того, как осуществляются денежные выплаты военным, которые пропали без вести, попали в плен, стали заложниками или были интернированы в нейтральных странах.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Кто может получить выплаты

Деньги не выплачиваются автоматически — военнослужащий заранее должен указать, кому именно их следует перечислять. Это делается через личное распоряжение. Если такого документа нет, выплаты назначаются определенным категориям близких людей:

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Первая очередь (в случае отсутствия распоряжения):

супруг или супруга;

несовершеннолетние дети;

дети с инвалидностью с детства (независимо от возраста);

родители, если они не были лишены родительских прав.

Вторая очередь (если нет ни распоряжения, ни лиц из первой очереди):

совершеннолетние дети;

родные братья и сестры, которые находились под опекой военного.

Важно: Если военный самовольно покинул часть, сдался врагу добровольно или был осужден за измену — денежное обеспечение не выплачивается.

Что такое личное распоряжение — это письменный документ, в котором военный сам определяет, кому и в какой доле (в процентах) передать свое денежное обеспечение в случае плена или исчезновения. Его можно менять или отменять в любой момент.

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Как оформить

Написать заявление в произвольной форме.

Заверить подпись у командира части или нотариуса.

Передать заявление в свою воинскую часть.

Куда подавать документы

После того как командир части официально признает военного пропавшим или пленным, близкие могут обратиться в любой удобный ТЦК и СП (военкомат).

Какие нужны документы

Заявление с указанием банка и счета IBAN.

Копия паспорта (или временного удостоверения).

Идентификационный код.

Документы, подтверждающие родственные связи: свидетельство о браке, рождении, решение суда (если нужно).

Если подается опекун: документы об опекунстве или попечительстве.

ТЦК формирует из этих документов электронный файл и отправляет в часть. Воинская часть должна принять решение в течение 15 дней.

Как выплачиваются деньги

После положительного решения средства поступают ежемесячно (за прошедший месяц) на указанный в заявлении счет.

Размер выплаты рассчитывается на основе оклада военного, ежегодных и социальных доплат, но уже после удержаний (например, алиментов).

Кто сколько получает

Если есть личное распоряжение — выплата идет тому лицу, которое указал военный, в указанной им доле. Если нет, то первая очередь получает 50% суммы делится поровну между ними, остальные 50% сохраняются за военным. Вторая очередь — 20% делится между ними, 80% депонируется.

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Когда выплаты прекращаются

С момента освобождения из плена.

Если установлено, что военный сдался добровольно.

С даты официальной записи о смерти.

В случае освобождения из плена — все сохраненные средства возвращаются военному. В случае смерти — становятся частью наследства.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторым гражданам Украины заплатят от 2700 до 3100 гривен за заслуги перед страной