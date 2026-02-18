Как оформить идентификационный код подростку, который находится за границей

Украинцы / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Реклама

Получение налогового номера для подростка, выехавшего из Украины, долгое время казалось бюрократическим квестом. Однако цифровизация и адаптация налоговых процедур под реалии военного положения значительно упростили этот процесс. Теперь 14-летнему украинцу в условной Праге или Берлине не нужно покупать билет в Киев только ради одной бумажки — Государственная налоговая служба (ГНС) официально разрешила «почтовую» процедуру.

Об этом пишет Судебно-юридическая практика.

Несовершеннолетние граждане Украины в возрасте от 14 до 18 лет, которые находятся за пределами страны, имеют возможность получить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП, ранее известный как ИНН) без личного визита в сервисные центры в Украине.

Реклама

Процедура распространяется как на первичную регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (ГРФЛ), так и на случаи восстановления документа из-за потери или внесения изменений в учетные данные (например, при изменении фамилии).

Механизм подачи документов

Согласно действующему законодательству, любое физическое лицо (резидент или нерезидент), которое еще не зарегистрировано в базе ГРФЛ, должно подать учетную карточку по форме №1ДР. В случае пребывания за границей и невозможности личной явки, пакет документов направляется почтовым отправлением непосредственно в адрес центрального аппарата ведомства:

Перечень необходимых документов для подростков (14-18 лет)

Для лиц, которые уже получили паспорт гражданина Украины, предусмотрен следующий пакет документов:

Заполненная форма №1ДР (учетная карточка) или форма №5ДР (в случае внесения изменений в уже существующие данные).

Реклама

Копия национального паспорта гражданина Украины.

Подтверждающие документы, если речь идет об изменении персональных данных (фамилия, имя и т.д.).

Важно: Подпись подростка на формах №1ДР или №5ДР должна быть заверена в установленном законом порядке (нотариально или в дипломатическом учреждении).

Подача документов через родителей

Законодательство позволяет одному из родителей выступить заявителем от имени ребенка (даже если подросток уже имеет паспорт). В таком случае перечень расширяется:

Реклама

Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;

Копия паспорта того из родителей, кто подает заявление;

Документальное подтверждение места регистрации (прописки) отца или матери;

Документы об изменении учетных данных (при необходимости).

Требования к иностранной документации

Налоговики отмечают: если документы выданы иностранными государственными органами, они должны быть легализованы в установленном порядке (апостиль или консульская легализация), если иное не предусмотрено международными договорами. Обязательным условием является наличие перевода на украинский язык, заверенного нотариально.

Способы получения готового номера

После обработки заявления ГНС предлагает три варианта получения физического документа (карточки налогоплательщика):

Через дипломатическое учреждение: Документ направляется в украинское консульство или посольство в стране пребывания заявителя.

Прямая почтовая доставка: На основании письменного ходатайства документ может быть отправлен по указанному заявителем зарубежному адресу.

Реклама

Через представителя: Карточку может забрать доверенное лицо в Украине при наличии нотариальной доверенности и документов, удостоверяющих личность обеих сторон.

Напомним, ранее мы писали о том, в Украине вступили в силу новые правила в паспортной сфере. Кабмин отменил продление срока действия загранпаспортов теперь «продленные» документы считаются недействительными для пересечения границы.