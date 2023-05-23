Как оформить компенсацию за уход за пожилым человеком в 2023 году

Кто может оформить компенсацию за услуги непрофессионального ухода за пожилым человеком, какие документы нужны, какой размер компенсации

Согласно Постановлению Кабинета Министров «Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе» № 859 от 23 сентября 2020 года, лица, которые ухаживают за родственниками пожилого возраста могут получать ежемесячные выплаты.

Кто может оформить уход за лицом с инвалидностью или пожилым лицом

В мае 2022 года были внесены изменения в это постановление. Теперь, чтобы получать компенсацию человек, предоставляющий услуги по уходу на непрофессиональной основе, должен соответствовать двум основным критериям:

Должна быть родственником нуждающегося в уходе.

Должна проживать с лицом, которому необходим уход на одной жилплощади, быть связаным с ним общим бытом и иметь взаимные права и обязанности.

Конечно, проблемы со здоровьем должны быть подтверждены медицинскими выводами и документами.

Перечень документов, которые необходимо предоставить в органы социальной защиты для оформления компенсации:

паспорта заявителя и нуждающегося в социальных услугах (подается при подаче заявления),

идентификационные коды,

заявление о согласии предоставлять социальные услуги,

заявление о согласии их получать;

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполненную на основании справок о доходах каждого члена семьи за предыдущие 6 месяцев),

справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (для лиц с инвалидностью),

заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости ухода за пожилыми гражданами вследствие когнитивных нарушений (для больных с таким диагнозом),

заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости в уходе за неизлечимо больными лицами, если они из-за нарушения функций организма не могут обслуживать себя и самостоятельно передвигаться.

Необходимо предоставить акт осмотра МСЭК и справку к акту.

Каков размер компенсации

Размер выплаты зависит от дохода и определяется индивидуально для каждого получателя.

Компенсация рассчитывается как разница между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц, установленным на 1 января текущего года (от 1 января 2023 года – это 2589 гривен) и среднемесячным совокупным доходом за последние шесть месяцев лица, предоставляющего социальные услуги.

Среднемесячный доход лица, оказывающего социальные услуги, исчисляется путем разделения среднемесячного совокупного дохода его семьи на количество членов семьи.

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