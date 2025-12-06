Как оформить пенсионный стаж, находясь за границей - подробности

Пенсия / © Pixabay

Украинцы, которые находятся за рубежом, могут добровольно платить пенсионные взносы онлайн и получать страховой стаж. Минимальный взнос составляет около 36 евро в месяц.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета

В Пенсионном фонде Украины напомнили, о том, что граждане, которые временно или постоянно живут за пределами страны, могут заключить договор о добровольном участии в пенсионном страховании и продолжать накапливать стаж дистанционно. В ПФУ объясняют, что программа особенно актуальна для людей, которым осталось немного времени до пенсионного возраста, а также для тех, кто проживает в государствах, с которыми Украина не имеет соглашений в сфере социального обеспечения.

Отмечается, что возможность добровольного участия открыта для любого украинца, который не находится на пенсии и внесен в реестр застрахованных лиц. По словам представителей ПФУ, взнос может делать не только сам будущий получатель пенсии — платить за другого человека также разрешено.

В ведомстве объясняют, что сумму взноса определяет сам участник программы, однако для того, чтобы месяц зачислили в стаж, платеж должен быть не менее 1 760 гривен — это 22% от действующей минимальной зарплаты в 8 000 грн, или около 36 евро.

Таким образом, регулярная ежемесячная уплата установленного минимума обеспечивает зачисление полного страхового месяца независимо от того, где проживает человек.

В фонде подчеркивают, что участие в программе не связано с местом или фактом трудоустройства за рубежом. Даже если человек официально работает в другом государстве, он имеет право перечислять взносы в украинскую пенсионную систему.

Процедура оформления договора полностью доступна онлайн через веб-портал Пенсионного фонда: пользователю нужно зайти в личный кабинет, выбрать услугу «Договор на добровольное участие», заполнить данные и подписать документ электронной подписью. После этого можно начать уплату взносов в удобном формате.

Платежи из-за рубежа принимаются через интегрированный сервис Portmone, который позволяет осуществлять оплату картой любого банка.

