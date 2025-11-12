- Дата публикации
Как оформить пенсию по возрасту: пошаговая инструкция для оформления от Пенсионного Фонда Украины
В ПФУ рассказали, как оформить пенсию по возрасту, что для этого нужно
Специалисты Пенсионного Фонда Украины (ПФУ) подготовили подробную инфографику, чтобы помочь гражданам в случае обращения за назначением пенсии по возрасту.
Эта информация охватывает все основные аспекты, необходимые для успешного оформления выплат, в частности, достижении установленного законом возраста (шестьдесят, шестьдесят три или шестьдесят пять лет) и наличия необходимого страхового стажа, который должен быть приобретен лицом на время достижения пенсионного возраста. Приведен исчерпывающий перечень основных документов, которые необходимо собрать и представить независимо от выбранного способа обращения.
Как оформить пенсию по возрасту
Условия назначения пенсии и сроки обращения
Пенсия по возрасту назначается в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Возраст выхода на пенсию составляет 60, 63 или 65 лет в зависимости от приобретенного страхового стажа и даты рождения лица.
Для выхода на пенсию в шестьдесят лет в 2025 году необходимо иметь не менее 32 лет стажа, а в 2029 году — 36 лет.
Важно:
Назначение пенсии осуществляется автоматически (без обращения) по достижении пенсионного возраста (60 лет) при наличии данных в реестре застрахованных лиц.
Если лицо не проинформировало ПФУ о желании получать пенсию с более позднего возраста или если в реестре нет достаточных данных, необходимо подать заявление.
Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если заявление подано не позднее 3 месяцев со дня достижения этого возраста. Если обратиться позже, пенсия назначается только со дня обращения.
Перечень необходимых документов для оформления пенсии по возрасту
Для назначения пенсии необходимо подготовить следующие документы:
Паспорт гражданина Украины.
Идентификационный номер (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).
Документы о стаже, приобретенном до первого января две тысячи первого года. Это могут быть трудовая книжка, военный билет, диплом об обучении и другие документы (если трудовая книжка и другие документы не оцифрованы).
Документ, подтверждающий изменение фамилии, имени, отчества (при необходимости).
Справка о заработной плате до 1 июля 2000 г. за любые 60 месяцев подряд (подается по желанию).
Документы, удостоверяющие особый статус (удостоверение ветерана войны, участника ликвидации последствий аварии на чаес, донора и другие) при наличии.
Документы о стаже, определены порядком подтверждения стажа работы для назначения пенсии при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденным постановлением КМУ от 12 августа 1993 года № 637.
Способы подачи документов на назначение пенсии
Подать заявление и документы можно тремя основными способами:
1. Предоставить документы онлайн
Это самый современный и удобный способ, который осуществляется:
через веб-портал Пенсионного Фонда Украины (portal.pfu.gov.ua).
через мобильное приложение «Пенсионный фонд».
через портал «Действие».
Как подать заявление через вебпортал (пошагово)
Авторизируйтесь в личном кабинете вебпортала с помощью квалифицированной электронной подписи (кеп).
Выберите в левом боковом меню «Заявление о назначении пенсии» в разделе «О пенсионном обеспечении».
Заполните заявление, из выпадающего списка «Вид пенсии» выберите пункт «По возрасту».
Загрузите предварительно отсканированные документы и нажмите кнопку «Сформировать заявление».
Проверьте внесенные в заявление данные и нажмите «Подписать и отправить в ПФУ».
Просмотреть статус обработки заявления можно в личном кабинете во вкладке «Мои обращения».
Требования к сканированию документов
Размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт.
формат файла: jpg, jpeg, pdf.
Документы, содержащие более одной страницы, необходимо сканировать в полном объеме и прикреплять как один файл.
Скан-копии производятся из оригиналов документов.
Скан-копия должна быть цветной, четкой и читабельной.
Названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.
2. Предоставить документы лично
Представление документов осуществляется в сервисный центр Пенсионного Фонда Украины (независимо от места регистрации или проживания). Услуги по пенсионному обеспечению, жилищным субсидиям и льготам, страховым выплатам получайте в любом сервисном центре ПФУ.
3. Послать документы по почте
Представление по почте предусмотрено для лиц, временно проживающих за границей. В этом случае предоставляется:
Заявление о назначении пенсии.
Документы, заверенные дипломатическим учреждением или нотариально.
Кроме общего перечня документов, предоставляется оригинал удостоверения, что лицо живое, заверенная копия документа о получении временной защиты или статуса беженца, регистрации их места временного проживания/пребывания за границей (с переводом).