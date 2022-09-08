Как оформить социальную помощь вместо пенсии: подробное разъяснение

Пенсионеры, которым не хватает стажа для пенсии, могут оформить временную государственную социальную помощь. Как это сделать, читайте в материале ТСН.ua

Процедура назначения денежной помощи регламентирована Постановлением КМУ №1098.

Кто может получить временную помощь

Временную помощь или социальную пенсию по возрасту могут получать украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа. Выплаты можно оформить по достижении 65 лет. При этом получить помощь вместо пенсии могут только те, кто на момент оформления социальных выплат имеет не менее 15 лет страхового стажа.

Как получить социальную пенсию

Для назначения временной финансовой необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или по адресу фактического проживания.

К заявлению на оформление помощи необходимо добавить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность пенсионера и его местожительство + ИНН,

справку об имеющемся страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде по запросу пенсионера — в течение 5 рабочих дней),

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи за последние полгода, предшествующие месяцу обращения по назначению пособия).

если временная денежная помощь (социальная пенсия) оформляется не по адресу прописки, а по месту фактического проживания пенсионера, в перечисленный список документов должна добавляться справка о неполучении такой помощи в Управлении соцзащиты населения по зарегистрированному месту жительства.

Сроки выплаты социальной пенсии

Временная социальная помощь назначается со дня, наступающего после даты достижения пенсионного возраста, установленного ч. 1 ст. 26 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» при условии, что обращение за оформлением денежных выплат состоялось не позднее чем через 3 месяца после достижения такого возраста.

Если сроки не были соблюдены и пенсионер обратился в органы соцзащиты через трехмесячный период, то денежная помощь назначается со дня обращения за ней, то есть с даты представления всех необходимых документов и справок.

Решение о назначении пенсионерам временной помощи или отказа в ее предоставлении принимается управлением социальной защиты населения в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления. Об отказе сообщается в письменном виде в пятидневный срок со дня принятия решения.

Читайте также: