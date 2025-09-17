- Дата публикации
Как отличить фальшивую 100-долларовую купюру: три главных признака
Фальшивые 100 долларов: как распознать подлог за три секунды.
Банкнота номиналом в 100 долларов является одной из самых популярных для подделок. Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно знать несколько простых, но эффективных способов проверки.
1. Качество бумаги и печати
Настоящие доллары печатают на специальной, крепкой бумаге, которая имеет характерный хрустящий звук. Он не гладкий и не скользкий на ощупь, а некоторые элементы обладают рельефной текстурой. Фальшивки, как правило, намного тоньше и мягче.
2. Водяной знак
Держа купюру против света, вы должны увидеть четкое изображение портрета Бенджамина Франклина, идентичное тому, что на лицевой стороне. Если изображение размыто или отсутствует, это подделка.
3. Защитная лента
В подлинных банкнотах она встроена в бумагу. Если лента приклеена сверху или легко отслаивается, то перед вами, вероятно, фальшивка.
Дополнительные советы:
Микропечать и серийный номер: Внимательно просмотрите мелкие элементы и номер купюры. В настоящей банкноте они четкие и без размытия.
Безопасное место: Во избежание риска обменивать валюту только в проверенных банках или лицензированных обменных пунктах.
Будьте внимательны и не спешите при обмене денег — это поможет вам избежать неприятных ситуаций.
