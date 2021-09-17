Как пандемия коронавируса изменила рынок труда в Украине: главные тенденции 2021 года

Исследование показало, что старые правила в бизнесе уже не работают, а новых еще нет.

Исследование трендов HR-рынка Украины «Барометр рынка труда Украины : главные тенденции 2021 года» показало, что старые правила в бизнесе уже не работают, а новых еще нет.

По словам Екатерины Окунской, исполнительного директора кадрового портала grc.ua, который опубликовал результаты, меняется HR-рынок Украины, рынок в процессе решения задач и планирования новых проектов в условиях панденомики.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса в июне-августе 2021 года. География — вся Украина, кроме временно оккупированных территорий. В исследовании приняло участие более 2190 респондентов-поисковиков и более 220 компаний-работодателей.

Генеральный медиапартнер «Барометр рынка труда» — медиахолдинг 1 + 1 media. «Для 1 + 1media, как большого и прогрессивного работодателя, важно анализировать, что происходит на рынке труда. Такие исследования, как Барометр, помогают держать фокус — интересно сравнивать и сопоставлять, какое место те или иные факторы занимают у нас и в других компаниях, бизнесах. Примечательно, что коронавирусный год внес свои коррективы абсолютно во все сферы и результаты исследования свидетельствуют об этом. Многие тенденции и изменения, которые отмечали респонденты, присущие также и 1 + 1 media», — прокомментировала Ольга Мусийко, HR-директор 1 + 1 media.

Партнер исследования 2021 — платформа Liberty Report. «Будущее, в частности в области поиска персонала — по технологиям. «Барометр рынка труда» показывает тренды первой половины этого года», — комментирует Владимир Демьяненко, D2.

По словам Ларисы Онипко, руководителя Премии HR-бренд, «Барометр рынка труда» уже стал традицией и ежегодно презентация результатов собирает HR-экспертов Украины для обсуждения актуальных вопросов: «Рекрутинг и вообще HR-функция сегодня выглядят кардинально иными, чем год назад. Изменения, ускоренные COVID-19 происходят буквально за считанные недели. 35% собеседований и оценок кандидатов проходят онлайн, нормой становится гибридный формат работы сотрудников: большинство дней в дистанционке и 1-2 дня в офисе. Все больше кандидатов и компаний выбирают смешанный формат работы, чтобы работники эффективно взаимодействовали в командах и не теряли чувства причастности. Все больше компаний используют персонализированную коммуникацию, персонализированную ценностное предложение, персонализированное обучение и персонализированное вознаграждение за результаты труда и достижения. И этот тренд только усиливается. Самое важное — работодатели не на словах, а на деле, реальными делами беспокоятся о людях, реализуя well-being программы, и учатся балансировать потребности бизнеса и потребности людей».

Основные тенденции рынка труда 2021:

1. В 2021 году продолжился коронакризис, обрушившийся на рынок труда. Поэтому большинство работодателей охарактеризовали год как полный испытаний и непредсказуемый. Несмотря на это, 45% компаний отметили, что преодолели сложности, которые были вызваны событиями 2020-2021 годов, еще 15% заявили о стабильности своей работы.

2. В 2020-2021 гг. компании активно начали перестраивать и автоматизировать бизнес-процессы и развивать онлайн-коммуникацию с клиентами, подрядчиками и сотрудниками. В целом большинство работодателей с оптимизмом смотрят в 2022 год.

3. На первом месте среди фокусов внимания работодателей в 2021 году — усиление внутренних коммуникаций. 43% компаний фокусируются на повышении производительности и результативности сотрудников на дистанционке, причем 26% уделяют особое внимание онлайн-обучению и перепрофилированию (re-skilling) сотрудников.

4. Заработную плату повысили/просмотрели более 70% работодателей. Причины и условия пересмотра уровня заработных плат были разными. Так, 31% компаний повысили заработную плату всем сотрудникам. 21% компаний повышали оклады тем сотрудникам, кто выполнил/перевыполнил KPI. Не пересматривали уровень заработной платы 23% компаний и 4% вообще уменьшили уровень зарплаты. Также лишь 4% работодателей отказались от системы бонусов для сотрудников.

Среди поисковиков цифры немного другие. Так, только 44% работников отметили рост заработной платы. Для 29% оклады уменьшились (или из-за сокращения количества рабочих часов (10%), либо вообще без объяснения причин (19%).

Соответственно основная причина смены работы и увольнения для работников — размер заработной платы и поиск предложения с большим вознаграждением за работу. Лишь 14% уволились из-за желания профессионального развития и карьерных возможностей.

5. Среди претендентов и сотрудников — все больше представителей поколения Z и миллениалов. Для этих категорий чрезвычайно важны репутация, социальная активность работодателя, условия труда, системная коммуникация с компанией, постоянное обучение. К 2025 году эти категории составят большинство сотрудников. Итак, уже сейчас компании должны пересматривать свои HR-стандарты и HR-политику.

6. Развитие HR-бренда становится все более актуальным для украинских работодателей. Так, 61% компаний считают это направление приоритетным для HR-специалистов.

7. Процесс поиска работы немного увеличился. Так, 30% кандидатов ищут работу от месяца до полугода. Компании также «долго» ищут «своего» кандидата. Так, в среднем время на закрытие вакансий руководителей и топменеджмента — до полугода. Вакансий среднего звена — до трех месяцев. Позиции низшего звена и «синие воротнички» — до двух месяцев.

8. Подавляющее большинство соискателей работы не считают, что удаленная работа повлияла на отношения с командой, качество работы и лояльность к работодателю. Среди причин негативного отношения к работодателям: неоплачиваемый отпуск, отсутствие поддержки от работодателя в трудные времена, уменьшение окладов, отсутствие безопасности на рабочем месте и т.

9. В структуре спроса и предложения уже не первый год в наиболее востребованных сфер входят «ИТ, телеком», «Продажи», «Маркетинг», «Транспорт» и «Начало карьеры». В этих сферах активно ищут специалистов. Среди поисковиков активными остаются молодые специалисты. Доля резюме таких соискателей в 2021 году составила 21%.

10. Есть определенные различия в видении рабочих графиков. Так, подавляющее большинство работодателей предпочитает гибридный формат работы (офис и дистанционка), тогда как поисковики выбирают гибкий график (24%) и полностью удаленную работу (22%).

11. По мнению работодателей, первоочередные навыки, которыми должны обладать кандидаты — это взаимодействие с людьми и умение работать в команде — так считают 50% компаний. Также много внимания уделяется эмоциональному интеллекту. Чем сильнее он развит, тем больше вы востребованы на рынке труда, причем не только как работник, но и как работодатель. Ведь способность контролировать себя, свои эмоции и реакции, а также грамотно распределять свой ресурс сказывается не только на взаимодействии с коллегами и подчиненными, но и на производительности работника.

Выводы:

Украинские компании, HR-специалисты и соискатели работы пока выстраивают совершенно новые методы взаимодействия, мотивации и поиска работы и сотрудников. Но уже сегодня можно утвердительно сказать, что будущее HR-рынка Украины — в ускорении темпа трансформации рынка, компаний, людей и запуска «нового, гибридного» взаимодействия с сотрудниками и соискателями. Компании без сильного HR-бренда, без послов и которые не соответствуют социальным интересам сотрудников и соискателей будут вынуждены или сесть на «кадровую диету», или тратить больше (денег, времени, ресурсов) на поиск и мотивацию сотрудников.

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