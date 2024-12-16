Как пенсионерам и владельцам кнопочных телефонов получить "тысячу Зеленского": подробности

Чтобы получить тысячу от Зеленского без смартфона, нужно обратиться в банковское отделение.

Украинцы, не имеющие смартфона, могут обратиться в банковские отделения, где они получают пенсию, для оформления выплаты "Зимняя єПідтримка". Это можно сделать, имея кнопочный телефон.

Об этом пишет издание "На пенсии".

Для подачи заявления на открытие счета необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Специалисты банков помогут выполнить все необходимые процедуры. После изготовления физической пластиковой карты работник банка позвонит по телефону, чтобы пригласить клиента забрать ее.

Эта карта позволит рассчитываться за украинские товары, лекарства и коммунальные услуги, однако снимать наличные деньги с нее невозможно.

Прием заявок на оформление карт в банках продолжается, но их пока не выдают.

Пенсионеры и получатели социальных выплат, обслуживаемые через "Укрпочту", автоматически включаются в программу. Работники почты или почтальона сообщат им о начислении тысячи гривен при выплате в декабре.

Напомним, с 1 декабря 2024 года в Украине стартовала программа "Зимней еподдержки", согласно которой каждый украинец, в том числе и дети, имеет возможность получить тысячу гривен для оплаты услуг и товаров.

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