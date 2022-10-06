Как передать показания газа через Интернет, в личном кабинете, другими способами

О передаче показателей газа разными способами рассказали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Передача показаний газа:кому и как

Передавать показания счетчиков газа нужно от 1 по 5 число каждый месяц вашему оператору газораспределительной сети (ГРМ) или облгазу . Функция распределения газа принадлежит непосредственно оператору ГРМ. Представители этих компаний уполномочены приходить и проверять показания счетчиков и состояние газового оборудования.

. Функция распределения газа принадлежит непосредственно оператору ГРМ. Представители этих компаний уполномочены приходить и проверять показания счетчиков и состояние газового оборудования. Найти ссылку на вашего оператора ГРМ или облгаза, по которому можно перейти и передать показания, можно на сайте Нафтогаза. Нафтогаз использует данные от ГРМ для формирования счетов потребителей и, если ежемесячно передавать показания вовремя, счета будут правильными.

Передать показания потребления газа можно в личном кабинете "Нефтегаз Украины". После нажатия "Внести показатели" система предложит перейти на сайт вашего ГРМ или облгаза. Чтобы передать показатели счетчика, необходимо войти в личный кабинет именно вашего оператора ГРМ. Личные счета у Нафтогаза и оператора ГРМ отличаются. Помните это при регистрации в личном кабинете оператора ГРМ.

Личные счета у Нафтогаза и оператора ГРМ отличаются. Помните это при регистрации в личном кабинете оператора ГРМ. Для передачи показателей счетчиков можно воспользоваться сайтом или чатботом вашего оператора ГРМ

Передать показатели газа можно позвонив оператору ГРМ или облгаза.

Также можно передавать показания своих газовых счетчиков SMS-сообщениям на короткий номер 7104. Заполнять SMS следует следующим образом: сначала указать номер лицевого счета (состоит из 10 цифр), затем через пробел показания счетчика (до 5 цифр). Если сообщение заполнено без ошибок, то вскоре после его отправки придет ответ.

Видеоинструкция, как передать показатели счетчиков по ссылке.

Для более подробной проверки данных в Нафтогазе просят написать в личные сообщения компании лицевой счет, ФИО владельца и адрес помещения.

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