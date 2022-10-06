Как передать показания газа через Интернет, в личном кабинете, другими способами

О передаче показателей газа разными способами рассказали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".
Передача показаний газа:кому и как
- Передавать показания счетчиков газа нужно от 1 по 5 число каждый месяц вашему оператору газораспределительной сети (ГРМ) или облгазу. Функция распределения газа принадлежит непосредственно оператору ГРМ. Представители этих компаний уполномочены приходить и проверять показания счетчиков и состояние газового оборудования.
- Найти ссылку на вашего оператора ГРМ или облгаза, по которому можно перейти и передать показания, можно на сайте Нафтогаза. Нафтогаз использует данные от ГРМ для формирования счетов потребителей и, если ежемесячно передавать показания вовремя, счета будут правильными.
- Передать показания потребления газа можно в личном кабинете "Нефтегаз Украины". После нажатия "Внести показатели" система предложит перейти на сайт вашего ГРМ или облгаза. Чтобы передать показатели счетчика, необходимо войти в личный кабинет именно вашего оператора ГРМ. Личные счета у Нафтогаза и оператора ГРМ отличаются. Помните это при регистрации в личном кабинете оператора ГРМ.
- Для передачи показателей счетчиков можно воспользоваться сайтом или чатботом вашего оператора ГРМ
- Передать показатели газа можно позвонив оператору ГРМ или облгаза.
- Также можно передавать показания своих газовых счетчиков SMS-сообщениям на короткий номер 7104. Заполнять SMS следует следующим образом: сначала указать номер лицевого счета (состоит из 10 цифр), затем через пробел показания счетчика (до 5 цифр). Если сообщение заполнено без ошибок, то вскоре после его отправки придет ответ.
Видеоинструкция, как передать показатели счетчиков по ссылке.
Для более подробной проверки данных в Нафтогазе просят написать в личные сообщения компании лицевой счет, ФИО владельца и адрес помещения.
Читайте также: