Как переговоры по Украине и перемирию США с Ираном изменили цены на газ: подробности

Газ / © pixabay.com

В пятницу, 10 апреля 2026 года, стоимость природного газа в Европе продемонстрировала падение после сообщений о положительной динамике в переговорном процессе между Киевом и Москвой. Цена на эталонный нидерландский контракт (TTF) на один месяц снизилась на 4,4%, зафиксировавшись на отметке 44,25 евро за мегаватт-час.

Об этом пишет Investing.

Сообщается, что цены упали после того, как Bloomberg цитировал Кирилла Буданова. Глава Офиса Президента и главный переговорщик Украины отметил, что переговоры с Россией продвигаются положительно и стороны приближаются к договоренностям.

По словам Буданова, сроки достижения финального соглашения могут быть короче, чем прогнозировалось ранее. Он также предположил, что российская сторона может быть все больше заинтересована в прекращении конфликта.

На стабильность цен в Европе продолжают оказывать влияние геополитические события на Ближнем Востоке. После сокращения зависимости от российского топлива Европа переориентировалась на импорт из стран Персидского залива, в частности Катара. Несмотря на недавние атаки на инфраструктуру Катара, которые приводили к скачкам цен, за последнюю неделю стоимость газа упала более чем на 11% благодаря временному соглашению о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном.

Хотя цены упали по сравнению с мартовскими показателями (около 60 евро за мегаватт-час), уровень TTF все еще остается значительно выше показателей, фиксировавшихся до 2022 года. Участники рынка следят за переговорами США и Ирана в Пакистане. Несмотря на некоторые шаги к миру, обстановка остается нестабильной из-за боевых действий Израиля в Ливане.

Напомним, из-за стремительного роста цен на горючее сразу пять ключевых стран ЕС официально обратились в Еврокомиссию с требованием ввести общеевропейский налог на сверхприбыли энергетических компаний.

Кроме того, из-за обострения войны на Ближнем Востоке в Брюсселе уже рассматриваются крайние меры, в частности нормирование горючего и расконсервирование стратегических резервов нефти.