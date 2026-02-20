Как планируют изменить правила льготного проезда: удостоверения действовать не будут

Льготный проезд

В Украине готовится масштабная реформа системы льготного проезда в общественном транспорте, которая предусматривает полный отказ от привычных удостоверений. Министерство развития общин и территорий Украины представило законопроект №5651-2, направленный на коренное изменение механизма предоставления льгот.

Главной целью законопроекта №5651-2 является окончательное решение системных проблем, которые на протяжении многих лет препятствуют нормальной работе льготных перевозок. Несмотря на то, что государство официально гарантирует право на бесплатный проезд, на практике этот процесс сопровождается непрозрачными схемами, отсутствием реального учета пассажиров и постоянными трудностями с выплатой компенсаций перевозчикам.

Предстоящие изменения предполагают изменение системы предоставления транспортных льгот. Если сегодня пассажиры вынуждены предъявлять пенсионное или ветеранское удостоверение для бесплатной поездки, то в скором времени этот метод отойдет в прошлое, на смену бумажным документам придет более подходящий подход к оплате проезда.

Что планируется вместо удостоверений

Вместо бумажных или пластиковых удостоверений в будущем предлагают ввести специальные банковские карты. На эти карточки государственные органы будут начислять деньги, по которым льготники будут расплачиваться в автобусах, трамваях или метро через валидатор наравне с обычными пассажирами. Такой подход позволит перевозчикам получать оплату за фактически проделанную работу, а государству — вести точный учет поездок.

Финансирование новой системы планируется распределить по категориям. В частности, выплаты для ветеранов войны будут обеспечиваться из государственного бюджета по согласованию с правительством и министерством ветеранов. Другие категории льготников будут получать средства в зависимости от финансовых возможностей местных общин, а некоторые специфические льготы будут покрывать соответствующие государственные структуры.

В министерстве подчеркивают, что реформа призвана сделать систему честной и комфортной. Для людей это означает отсутствие необходимости каждый раз «доказывать» свое право на льготу, а понятный механизм оплаты поможет избежать споров в транспорте.