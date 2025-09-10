ТСН в социальных сетях

228
3 мин

Как платить за коммунальные услуги меньше: секреты экономии

Во время войны вопрос денег стоит особенно остро, так что в Сети время от времени появляются разнообразные лайфхаки по уменьшению стоимости коммунальных услуг.

Вера Хмельницкая
Тарифы на коммунальные услуги растут в геометрической прогрессии

Тарифы на коммунальные услуги растут в геометрической прогрессии / © ТСН.ua

Оплата коммунальных платежей ежемесячно «съедает» львиную долю доходов большинства семей, поэтому вопрос экономии ресурсов достаточно актуален для каждого украинца.

Предлагаем советы, которые помогут рационально использовать бытовые приборы и экономить энергию.

Экономия воды

  • Установите счетчик. При его наличии каждый оплачивает только ту воду, которую фактически употребил.

  • Вовремя выключайте воду, когда вы сделали то, что нужно.

  • Используйте исправную сантехнику. Из-за протекающих кранов или трубы в сутки можно потерять от 20 литров воды.

  • Замените сливной бачок унитаза на современный с двумя режимами слива — обычный и экономный. Последний за одно смывание использует 6 литров воды и экономит около 20 литров в день. В обычном режиме сливной бачок пропускает 10-12 литров воды за одно смывание.

  • Когда чистите зубы, выключайте воду, когда она вам не нужна. За одну минуту из открытого на полную мощность крана вытекает около 15 литров воды.

  • Принимайте душ, а не ванну.

  • Стирайте белье при полной нагрузке стиральной машины, поскольку используется около 60 литров воды за один цикл.

  • Мойте посуду, набрав воду в раковину и закрыв слив пробкой. Споласкивать тарелки и чашки можно в отдельной емкости с чистой водой.

Экономия электроэнергии

  • Выключайте свет, покидая помещение. Около 30% электроэнергии от месячного объема тратится на освещение пустых помещений.

  • Замените лампы в вашем доме на энергосберегающие. Они служат в пять раз дольше, чем обычные лампы накаливания, и потребляют электроэнергии в десять раз меньше.

  • Используйте энергоэффективную бытовую технику. Бытовые электроприборы имеют специальную маркировку от класса А до G. Класс «А++» — наиболее энергосберегающий.

  • Выключайте неиспользуемые электроприборы. Не оставляйте их в спящем режиме надолго. Совокупное энергопотребление бытовых электроприборов в этом режиме может достигать 350-400 кВт*ч в год.

  • Энергетики рекомендуют перейти на дифференцированные тарифы. Ночью электричество в Украине (с 23:00 до 7:00) вдвое дешевле, чем днем. Поэтому работающим ночью или имеющим бытовую технику с ночными режимами можно установить двухзонный счетчик. Он также сократит расход от круглосуточного использования холодильника. Стоимость простейшего такого счетчика — около двух тысяч гривен вместе с установкой.

  • Установите газовый счетчик, поскольку так всегда выгоднее платить, чем по средним показателям.

Экономия тепла

  • Утеплите квартиру и дом в целом. Лучше это делать совместно с соседями, поэтому вы сможете экономить на коммунальных платежах.

  • Замените окна в квартире на металлопластиковые. Такие окна не пропускают холод. Благодаря этому расходы тепла станут меньше.

  • Не проветривайте долго квартиру зимой. Лучше одновременно открыть окна на 5 минут.

  • На батарее установите регулятор температуры. Если будет жарко, вы сможете снизить температуру и соответственно сэкономите. Их стоимость начинается от 150 гривен и зависит от модификации. Для установки регулятора нужно вызвать мастера.

  • Установите теплоотражающий экран радиатора. Таким образом, больше тепла будет идти на обогрев комнаты, а не на нагрев стены за батареей. Специальный материал для него можно купить в строительном магазине, стоимость — от 95 грн. С экраном в помещении будет теплее 2-5 градусов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Украине наблюдается рост цен на коммунальные услуги. Наибольшее удорожание зафиксировано в сфере электроснабжения — цена выросла на 63,6%. Впрочем, тарифы на отопление, горячую воду и снабжение природным газом не изменились. В 2025 отмечено, что с начала года выросла стоимость обслуживания многоэтажек на 10,3%.

