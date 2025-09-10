- Дата публикации
Категория
Деньги
- Количество просмотров
- 228
Время на прочтение
3 мин
Как платить за коммунальные услуги меньше: секреты экономии
Во время войны вопрос денег стоит особенно остро, так что в Сети время от времени появляются разнообразные лайфхаки по уменьшению стоимости коммунальных услуг.
Оплата коммунальных платежей ежемесячно «съедает» львиную долю доходов большинства семей, поэтому вопрос экономии ресурсов достаточно актуален для каждого украинца.
Предлагаем советы, которые помогут рационально использовать бытовые приборы и экономить энергию.
Экономия воды
Установите счетчик. При его наличии каждый оплачивает только ту воду, которую фактически употребил.
Вовремя выключайте воду, когда вы сделали то, что нужно.
Используйте исправную сантехнику. Из-за протекающих кранов или трубы в сутки можно потерять от 20 литров воды.
Замените сливной бачок унитаза на современный с двумя режимами слива — обычный и экономный. Последний за одно смывание использует 6 литров воды и экономит около 20 литров в день. В обычном режиме сливной бачок пропускает 10-12 литров воды за одно смывание.
Когда чистите зубы, выключайте воду, когда она вам не нужна. За одну минуту из открытого на полную мощность крана вытекает около 15 литров воды.
Принимайте душ, а не ванну.
Стирайте белье при полной нагрузке стиральной машины, поскольку используется около 60 литров воды за один цикл.
Мойте посуду, набрав воду в раковину и закрыв слив пробкой. Споласкивать тарелки и чашки можно в отдельной емкости с чистой водой.
Экономия электроэнергии
Выключайте свет, покидая помещение. Около 30% электроэнергии от месячного объема тратится на освещение пустых помещений.
Замените лампы в вашем доме на энергосберегающие. Они служат в пять раз дольше, чем обычные лампы накаливания, и потребляют электроэнергии в десять раз меньше.
Используйте энергоэффективную бытовую технику. Бытовые электроприборы имеют специальную маркировку от класса А до G. Класс «А++» — наиболее энергосберегающий.
Выключайте неиспользуемые электроприборы. Не оставляйте их в спящем режиме надолго. Совокупное энергопотребление бытовых электроприборов в этом режиме может достигать 350-400 кВт*ч в год.
Энергетики рекомендуют перейти на дифференцированные тарифы. Ночью электричество в Украине (с 23:00 до 7:00) вдвое дешевле, чем днем. Поэтому работающим ночью или имеющим бытовую технику с ночными режимами можно установить двухзонный счетчик. Он также сократит расход от круглосуточного использования холодильника. Стоимость простейшего такого счетчика — около двух тысяч гривен вместе с установкой.
Установите газовый счетчик, поскольку так всегда выгоднее платить, чем по средним показателям.
Экономия тепла
Утеплите квартиру и дом в целом. Лучше это делать совместно с соседями, поэтому вы сможете экономить на коммунальных платежах.
Замените окна в квартире на металлопластиковые. Такие окна не пропускают холод. Благодаря этому расходы тепла станут меньше.
Не проветривайте долго квартиру зимой. Лучше одновременно открыть окна на 5 минут.
На батарее установите регулятор температуры. Если будет жарко, вы сможете снизить температуру и соответственно сэкономите. Их стоимость начинается от 150 гривен и зависит от модификации. Для установки регулятора нужно вызвать мастера.
Установите теплоотражающий экран радиатора. Таким образом, больше тепла будет идти на обогрев комнаты, а не на нагрев стены за батареей. Специальный материал для него можно купить в строительном магазине, стоимость — от 95 грн. С экраном в помещении будет теплее 2-5 градусов.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Украине наблюдается рост цен на коммунальные услуги. Наибольшее удорожание зафиксировано в сфере электроснабжения — цена выросла на 63,6%. Впрочем, тарифы на отопление, горячую воду и снабжение природным газом не изменились. В 2025 отмечено, что с начала года выросла стоимость обслуживания многоэтажек на 10,3%.