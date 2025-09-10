Как платить за коммунальные услуги меньше: секреты экономии

Оплата коммунальных платежей ежемесячно «съедает» львиную долю доходов большинства семей, поэтому вопрос экономии ресурсов достаточно актуален для каждого украинца.

Предлагаем советы, которые помогут рационально использовать бытовые приборы и экономить энергию.

Мойте посуду, набрав воду в раковину и закрыв слив пробкой. Споласкивать тарелки и чашки можно в отдельной емкости с чистой водой.

Стирайте белье при полной нагрузке стиральной машины, поскольку используется около 60 литров воды за один цикл.

Когда чистите зубы, выключайте воду, когда она вам не нужна. За одну минуту из открытого на полную мощность крана вытекает около 15 литров воды.

Замените сливной бачок унитаза на современный с двумя режимами слива — обычный и экономный. Последний за одно смывание использует 6 литров воды и экономит около 20 литров в день. В обычном режиме сливной бачок пропускает 10-12 литров воды за одно смывание.

Используйте исправную сантехнику. Из-за протекающих кранов или трубы в сутки можно потерять от 20 литров воды.

Вовремя выключайте воду, когда вы сделали то, что нужно.

Установите счетчик. При его наличии каждый оплачивает только ту воду, которую фактически употребил.

Выключайте свет, покидая помещение. Около 30% электроэнергии от месячного объема тратится на освещение пустых помещений.

Замените лампы в вашем доме на энергосберегающие. Они служат в пять раз дольше, чем обычные лампы накаливания, и потребляют электроэнергии в десять раз меньше.

Используйте энергоэффективную бытовую технику. Бытовые электроприборы имеют специальную маркировку от класса А до G. Класс «А++» — наиболее энергосберегающий.

Выключайте неиспользуемые электроприборы. Не оставляйте их в спящем режиме надолго. Совокупное энергопотребление бытовых электроприборов в этом режиме может достигать 350-400 кВт*ч в год.

Энергетики рекомендуют перейти на дифференцированные тарифы. Ночью электричество в Украине (с 23:00 до 7:00) вдвое дешевле, чем днем. Поэтому работающим ночью или имеющим бытовую технику с ночными режимами можно установить двухзонный счетчик. Он также сократит расход от круглосуточного использования холодильника. Стоимость простейшего такого счетчика — около двух тысяч гривен вместе с установкой.