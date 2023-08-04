Как побаловать себя покупками и заработать на этом: все о кэшбеке

Известно, что шоппинг повышает настроение, а покупки с бонусами наверняка повышают его втрое. Ведь каждому приятно приобрести что-нибудь для себя, еще и при этом получить часть потраченных средств на последующие покупки. На сегодняшний день продавцы товаров и услуг предлагают большое количество программ кэшбека, то есть возврат средств за покупку. Как же покупать и еще заработать на этом – читайте дальше.

Что такое кэшбек?

Кэшбеком называют возврат части средств покупателю, которые он потратил, чтобы приобрести товар или услугу. К примеру, вы совершили покупку на 1000 грн, и вам по условиям расчета картой определенного банка возвращается 2%, то есть вы обратно получили 20 грн. Сумма возврата может варьироваться от 1 до 30%, которая после покупки возвращается на карту владельца.

Зачем нужен кэшбек? Это ведь не выгодно ни для банков, ни для магазинов – раздавать клиентам свои средства. Так кажется на первый взгляд. Магазины таким образом поднимают уровень продаж своих товаров, а банки привлекают новых клиентов. Это такой маркетинговый ход, и в отличие от бонусной системы, кэшбек предполагает возврат реальных денег.

Как получить кэшбек: пошаговая инструкция

Возврат средств покупателю за то, что он что-то приобрел, стимулирует его прийти снова к продавцу или в банк. Алгоритм возврата потраченных денег не сложен. Чтобы воспользоваться кэшбеком и заработать на покупке, вам нужно сделать несколько шагов.

Выбрать магазин или поставщика услуги, где вы хотите что-нибудь купить. Зарегистрироваться на сайте или в приложении продавца, который предлагает возврат средств за покупку. Перейти по отправленной ссылке, это позволит продавцу отслеживать информацию о покупках, которые вы будете совершать. Купить товар или услугу на сайте – здесь все, как обычно. Дождаться расчета суммы возврата средств. Магазин передает информацию в банк, который вернет вам денежные средства за покупку, для расчета размера кэшбека. Получить начисленную сумму за покупку. В ваш личный кабинет поступит информация о начисленном кэшбеке. Вывести денежные средства. Вы можете сразу вывести средства, например, приобретя что-то, а можете накапливать эту сумму для совершения большой покупки. Сумму кэшбека можно использовать в сочетании с другими бонусными программами и скидками, что очень выгодно.

Какие есть виды кэшбека

В общем, программы возврата средств имеют два вида. К первому относятся предложения банков, которые таким образом привлекают новых клиентов, предлагая различные программы лояльности. Для того, чтобы воспользоваться программой возврата средств за покупки от банка, нужно оформить карту и зарегистрироваться в приложении выбранного финансового учреждения.

Ко второй группе относятся специальные платформы, которые предлагают кэшбек за покупки в разных интернет-магазинах. За это они получают часть прибыли от магазинов.

Возврат средств за покупки может иметь несколько форм.

Процент от суммы приобретаемого товара или услуги. Это самый популярный вид кэшбека. К примеру, вы приобрели одежду на сумму 4000 грн, вам вернут 4% от потраченной суммы – это 160 грн.

Это самый популярный вид кэшбека. К примеру, вы приобрели одежду на сумму 4000 грн, вам вернут 4% от потраченной суммы – это 160 грн. Фиксированный кэшбек. В этом случае вам вернут ту сумму, которую определил продавец, вне зависимости от потраченной вами.

В этом случае вам вернут ту сумму, которую определил продавец, вне зависимости от потраченной вами. Бонусная программа. Это все акционные предложения, которыми разрешают пользоваться покупателю. К примеру, акционный день «черная пятница», бонусы на день рождения и т.д. Эти предложения позволяют получить дополнительные средства или удвоить кэшбек.

Следует внимательно читать условия программы возврата средств, ведь у каждого продавца они могут отличаться.

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