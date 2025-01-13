Как подать годовую декларацию о доходах ФЛП: пошаговая инструкция

ФЛП, которые хотя бы один день в 2024 году находились на общей системе налогообложения, должны подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах. Срок представления отчета – до 30 апреля 2025 года.

Многие предприниматели перешли на общую систему с упрощенной, чтобы поставить свой ФЛП на паузу, ведь на общей системе, при отсутствии деятельности, не нужно платить никаких налогов, включая единый социальный взнос. Однако период пребывания на общей системе следует указать в декларации. Также предприниматели должны подать декларацию об имущественном положении и доходах за этот период.

Обратите внимание, что ФЛП 1 и 2 групп, зарегистрировавшихся в 2024 году, автоматически попали на общую систему налогообложения. Это означает, что они обязаны также подать декларацию.

Как подать данную декларацию, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

Напомним, что за 2024 год в Украине закрыли почти 210 тыс. ФЛП, что является самым высоким показателем за последние 5 лет. Причинами массового закрытия ФЛП специалисты называют экономические трудности, изменения в налоговом законодательстве и миграционные процессы.