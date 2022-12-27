Как подготовиться к возможному блэкауту: украинцам дали три совета

Отключения на несколько дней вполне вероятны.

Украинцы должны предпринять несколько важных шагов, чтобы быть готовыми к возможному длительному блэкауту в результате ракетных атак России.

Об этом рассказал доктор экономических наук Андрей Длигач в рамках совместного проекта "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" и ТСН.ua.

Как отметил экономист, в случае массовых отключений "защитить свою семью достаточно просто":

" Первое – это утеплить собственное помещение, дом или квартиру, сделать так, чтобы из нее как можно меньше вытекало тепла. Это ключевое и первое.

– это утеплить собственное помещение, дом или квартиру, сделать так, чтобы из нее как можно меньше вытекало тепла. Это ключевое и первое. Второе – это обеспечить свою семью источниками бесперебойного питания по крайней мере для того, чтобы всегда была возможность зарядить телефон и оставаться на связи, не тратить лишнюю энергию сейчас.

– это обеспечить свою семью источниками бесперебойного питания по крайней мере для того, чтобы всегда была возможность зарядить телефон и оставаться на связи, не тратить лишнюю энергию сейчас. Третье – это очень четко знать свой план действий, что делать в случае блэкаута – к кому ехать, иметь связь с родственниками и друзьями, у кого лучше будет ситуация, для того чтобы наконец съехаться и при необходимости продержаться 10 дней вместе в одной квартире с худшими условиями, но где есть тепло и электричество. Этот план должен быть обязательно для каждой семьи. Причем несколько альтернатив — к кому вы едете, как вы едете, что вы будете делать в случае худшего сценария".

По словам Длигача, "массовые отключения и то, о чем говорит премьер-министр, отключения на 5-7 дней вполне вероятны, нужно к ним готовиться".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что выход из сложнейшего случая полного блэкаута может длиться 7-10 дней.

"В случае наиболее сложного случая полного блэкаута, когда вообще все разбито, выход будет продолжаться от 7 до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир не переживал еще такие вещи", — сказал он.

Шмигаль ранее заявил о создании в Украине параллельной энергетической системы, питающейся от генераторов независимо от центральной.

Вице-премьер — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в результате обстрелов армии РФ в Украине значительно повреждено около половины критической электроэнергетической инфраструктуры. Более того, некоторые объекты полностью разрушены.

В Украине увеличили число "Пунктов несокрушимости", чтобы помогать людям выжить в критические времена, когда может произойти блэкаут.

По данным главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, в случае полного отсутствия электроэнергии операторы радио, телевидения, мобильной связи должны работать, предоставлять услуги не менее 3-х суток.

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