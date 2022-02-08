Как поднять свой кредитный рейтинг и получать кредиты на выгодных условиях

Несколько лет назад по просьбе знакомого Ирина оформила на себя кредит. Так получилось, что через некоторое время знакомый исчез, а ей пришлось выплачивать кредит вместо него.

Платежи вносились с просрочками, что негативно сказалось на ее кредитной истории (КИ). Теперь, при обращении в банк и в финансовые кредитные организации за займом, Ирина везде получает отказ.

Если вы столкнулись с похожей ситуацией, не отчаивайтесь — вам поможет сервис Scorector.

Что такое Scorector?

Scorector — уникальный сервис, с помощью которого можно за короткий срок исправить ошибки прошлого (долги, просрочки и т.п.) и восстановить репутацию благонадежного заемщика.

Процедура исправления плохой КИ с помощью Scorector состоит из трех этапов:

сбор данных о кредитной истории пользователя;

анализ полученной информации и подготовка рекомендаций, которые позволят ему “очистить” свое имя перед потенциальными кредиторами;

составления персонального плана по восстановлению КИ.

Каждый пользователь, воспользовавшийся услугами сервиса, получает обучающий курс по финансовой грамотности, который научит грамотно управлять не только кредитными, но и собственными финансовыми ресурсами.

Как работает Scorector?

Участникам программы Scorector открывается специальная кредитная линия, состоящая из серии краткосрочных траншей на небольшую сумму. Первый транш выдается в день открытия кредитной линии, а на следующий день после его погашения выдается новый, причем сумма каждого последующего транша увеличивается. Вносить платежи нужно каждые 7 дней по ранее сформированному графику.

После погашения каждого транша информация об этом передается в Бюро кредитных историй. Чем дольше человек пользуется программой, тем выше его кредитный рейтинг. Количество необходимых траншей для исправления КИ зависит от того, насколько плохая кредитная история у заемщика. Обычно для этого требуется от 2 до 4 месяцев.

Что нужно, чтобы стать участником программы?

Чтобы воспользоваться сервисом потенциальному пользователю необходимо:

иметь желание исправить кредитную историю и научиться управлять личными финансами;

предоставить паспорт и идентификационный код;

заполнить небольшую анкету и оплатить комиссию.

С каждым днем количество обращений в Scorector растет. Так, во втором полугодии 2021 года услугами сервиса воспользовалось на 74% больше человек, чем полугодием ранее. Из них 94% пользователей смогли исправить свою кредитную историю и оформить новый заем в банке или финансовой компании, причем средняя сумма займов составила 8350 грн.