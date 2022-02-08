Как поднять свой кредитный рейтинг и получать кредиты на выгодных условиях

Несколько лет назад по просьбе знакомого Ирина оформила на себя кредит. Так получилось, что через некоторое время знакомый исчез, а ей пришлось выплачивать кредит вместо него.
Платежи вносились с просрочками, что негативно сказалось на ее кредитной истории (КИ). Теперь, при обращении в банк и в финансовые кредитные организации за займом, Ирина везде получает отказ.
Если вы столкнулись с похожей ситуацией, не отчаивайтесь — вам поможет сервис Scorector.
Что такое Scorector?
Scorector — уникальный сервис, с помощью которого можно за короткий срок исправить ошибки прошлого (долги, просрочки и т.п.) и восстановить репутацию благонадежного заемщика.
Процедура исправления плохой КИ с помощью Scorector состоит из трех этапов:
- сбор данных о кредитной истории пользователя;
- анализ полученной информации и подготовка рекомендаций, которые позволят ему “очистить” свое имя перед потенциальными кредиторами;
- составления персонального плана по восстановлению КИ.
Каждый пользователь, воспользовавшийся услугами сервиса, получает обучающий курс по финансовой грамотности, который научит грамотно управлять не только кредитными, но и собственными финансовыми ресурсами.
Как работает Scorector?
Участникам программы Scorector открывается специальная кредитная линия, состоящая из серии краткосрочных траншей на небольшую сумму. Первый транш выдается в день открытия кредитной линии, а на следующий день после его погашения выдается новый, причем сумма каждого последующего транша увеличивается. Вносить платежи нужно каждые 7 дней по ранее сформированному графику.
После погашения каждого транша информация об этом передается в Бюро кредитных историй. Чем дольше человек пользуется программой, тем выше его кредитный рейтинг. Количество необходимых траншей для исправления КИ зависит от того, насколько плохая кредитная история у заемщика. Обычно для этого требуется от 2 до 4 месяцев.
Что нужно, чтобы стать участником программы?
Чтобы воспользоваться сервисом потенциальному пользователю необходимо:
- иметь желание исправить кредитную историю и научиться управлять личными финансами;
- предоставить паспорт и идентификационный код;
- заполнить небольшую анкету и оплатить комиссию.
С каждым днем количество обращений в Scorector растет. Так, во втором полугодии 2021 года услугами сервиса воспользовалось на 74% больше человек, чем полугодием ранее. Из них 94% пользователей смогли исправить свою кредитную историю и оформить новый заем в банке или финансовой компании, причем средняя сумма займов составила 8350 грн.