Как подорожают продукты перед Новым годом и будет ли потом дешевле

На украинском рынке в конце года традиционно происходит рост спроса. Это связано с тем, что люди готовятся к рождественским и новогодним праздникам.

Экономист Владимир Чиж рассказал изданию Новости.LIVE, что будет с ценами на продукты в этот период.

Чиж объяснил, что в декабре спрос на мясные продукты традиционно растет, что приводит к сезонному повышению цен на 5-10%.

«Учитывая покупательную способность, мясной сегмент не демонстрирует резких скачков, но предпраздничная нагрузка традиционно дает краткосрочный рост. Свинина может вырасти больше — до 10%, из-за активного спроса на блюда к праздничному столу», — сказал он.

По словам эксперта, курятина останется наиболее стабильной в цене, поскольку производство этого вида мяса компенсирует сезонные колебания.

«Говядина показывает умеренный, но стабильный рост спроса, поэтому повышение цен ожидается в пределах 3-6% «, — добавил он.

Предпраздничный период — время максимального спроса на колбасы, ветчину, салями и другие деликатесы.

В декабре цены могут увеличиться на 8-12%, особенно на продукцию среднего и премиального сегмента. На бюджетные виды колбас колебания цен будут минимальными», — сказал он.

Экономист отметил, что импортируемая рыба (семга, форель, скумбрия) может подорожать на 10-15% из-за предпраздничного спроса.

По его словам, украинская рыба (карп или толстолобик) обычно растет в цене до 5%, особенно ближе к Рождеству.

Эксперт подчеркнул, что фрукты, особенно цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны), традиционно дорожают в декабре. Прогнозируется рост цен на 10–15%.

«Яблоки и груши украинского производства могут подорожать только на 3-5% в зависимости от условий их хранения. Бананы реагируют на валютный курс. Поэтому их стоимость может вырасти на 5-8%«, — уточнил он.

Чиж добавил, что овощи борщового набора обычно в цене более стабильны, поскольку хранятся в больших объемах.

Ранее сообщалось, что перед Рождеством в Украине станут дешевле молочные продукты, однако это кратковременное снижение цен.