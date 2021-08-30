Как подтвердить добрачную фамилию и свой трудовой стаж при выходе на пенсию: инструкция

Как подтвердить добрачную фамилию и свой трудовой стаж при выходе на пенсию: инструкция

Подать заявку можно лично или через своего представителя.

Некоторые украинки при выходе на пенсию сталкиваются с необходимостью подтвердить свою девичью фамилию, это требует Пенсионный фонд. Для гражданок, у которых брак уже расторгнут, это не всегда просто, ведь свидетельство о рождении здесь не подходит, а другие документы не сохранились.

Что для этого необходимо — рассказали в Министерстве юстиции Украины.

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Получить выписку из государственного реестра актов гражданского состояния граждан и доказать свой трудовой стаж для начисления пенсии вполне реально. Сделать это можно в любом отделе РАГС независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места жительства заявителя.

Для этого необходимо подать заявление и внести следующие сведения:

ФИО, дата и место рождения;

серия и номер свидетельства о государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния, дата его выдачи;

регистрационный номер, по которому зарегистрировано внесение сведений об акте гражданского состояния.

Как и куда отправлять запрос:

заявление-запрос можно занести непосредственно в отдел РАГС;

прислать документы по почте (заказное письмо);

через Интернет на портале "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" — здесь необходима электронная подпись, копии документов должны быть просканированные.

В Минсоцполитики акцентировали, что к заявлению необходимо приложить квитанцию об уплате за выдачу выписки из Реестра или подтверждение права на бесплатное получение такой выписки. Стоимость выдачи выписки — 73 гривны.

Если человек непосредственно обратилась к РАГС — необходимо иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявления по почте, выписка из Реестра направляется заявителю письмом.

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