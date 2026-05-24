Как подтвердить стаж работы за границей для украинской пенсии: пошаговая инструкция

Как подтвердить стаж работы за границей

Если вы работали или работаете за границей, необходимо знать, как подтвердить этот стаж для получения украинской пенсии. Работа за пределами Украины может помочь получить право на пенсию, например, если вам не хватает пенсионного стажа в Украине.

Об этом сообщили в Инспекции по труду и занятости населения Днепровского городского совета.

Если у вас есть трудовой стаж за границей, его можно учесть для пенсии в Украине. Такая возможность предусмотрена законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

По этому закону украинцы имеют право на учет стажа за границей для своей пенсии, которую будут получать в Украине. Заграничный страховой стаж учитывается, прежде всего, для получения права на назначение пенсии по возрасту. Однако он не всегда влияет на размер пенсии.

Обычно размер пенсии исчисляется на основе страховых взносов и зарплаты, которую вы получали в Украине. Есть исключения для стран, с которыми Украина имеет специальные международные соглашения.

Заграничный стаж может быть зачислен для пенсии, если между Украиной и страной, где вы работали, есть международный договор (соглашение) о социальном обеспечении/пенсии.

«Если международного договора нет — современные украинские правила позволяют учесть периоды работы за границей для права на назначение пенсии, даже без договора, при наличии подтверждающих документов», — объясняют в инспекции.

Есть особые случаи: если вы работали за границей до 1992 года в республиках бывшего СССР, для этих стран действуют отдельные международные договоренности и правила подтверждения стажа.

Вам необходимо подготовить перечень документов, чтобы зачислить работу за границей в украинский стаж:

Официальная справка/выписка от пенсионного фонда или налогового органа иностранной страны о периоде труда и уплаченных вами взносах;

трудовой договор, выписки с места работы, расчетные листы, документы о регистрации в системе социального страхования иностранной страны;

нотариально заверенный перевод документов на украинский;

копия паспорта, идентификационного кода, справка о месте жительства.

Как добавить стаж за границей для украинской пенсии: пошагово

Собранный пакет документов следует передать в Пенсионный фонд Украины. Нужно подать либо оригиналы иностранных документов с нотариально заверенным переводом, либо их заверенные копии.

Обратитесь в отделение Пенсионного фонда Украины по месту регистрации. Также это можно сделать онлайн через веб-портал ПФУ.

В случае, если вам не хватит документов, Пенсионный фонд может инициировать официальный запрос через Министерство иностранных дел или другие каналы, чтобы получить подтверждение о вашей работе за границей.

Вам могут понадобиться контракты о работе, выписки зарплат, справки об уплате взносов. Если иностранная страна уже выплачивает вам пенсию за отработанные годы, вопрос вашей пенсии будет регулироваться международными договорами. Есть вариант, что вы будете получать часть заграничной и часть украинской пенсии.

Если вам не удается получить подтверждение о работе за границей самостоятельно, вы можете обратиться в ПФУ или консульство страны, где работали.

Пенсия 2026 в Украине — последние новости:

Напомним, некоторые виды доплат к пенсии в Украине не начисляются автоматически, даже если пенсионер имеет на них полное право. Это касается надбавок за статус участника боевых действий, наличие инвалидности, уход за лицом с инвалидностью, проживание на территориях со специальным статусом или сверхурочный стаж.

Поскольку Пенсионный фонд не всегда имеет технический доступ к необходимым реестрам, без личной инициативы человека выплаты не начнутся.

Для оформления таких доплат пенсионеру необходимо самостоятельно обратиться в ПФУ, подав заявление и пакет подтверждающих документов (удостоверение, справки о стаже или выводы МСЭК).

Сделать это можно лично в ближайшем сервисном центре или дистанционно через персональный электронный кабинет на веб-портале учреждения. После успешной проверки данных, дополнительные деньги начнут начисляться с месяца подачи документов.

Кабинет министров Украины принял постановление №602, которым установил размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины 2026 года. На финансовую поддержку могут рассчитывать ветераны войны, лица с инвалидностью (в том числе пенсионеры), бывшие узники концлагерей, а также члены семей погибших защитников и защитниц.

Суммы выплат колеблются от 450 грн для участников войны до 3100 грн для лиц с I группой инвалидности в результате войны и граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Ветеранам, являющимся пенсионерами или находящимся на службе, выплаты начислят автоматически. В то же время, ветеранам, которые не на службе и не получают пенсию, для получения помощи нужно самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд.

