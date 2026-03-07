Как подтвердить трудовой стаж для пенсии без документов: пошаговая инструкция

Как подтвердить страховой стаж без трудовой книжки / © pexels.com

Реклама

Иногда граждане замечают, что учтены не все периоды работы, из-за чего размер пенсионной выплаты может оказаться меньше, чем должно быть.

Почему в реестре может быть меньше стажа, чем на самом деле

Отсутствие данных о страховом стаже в электронном реестре не означает, что эти периоды утрачены, отмечает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Периоды работы до 1 января 2004 года подтверждаются трудовой книжкой — официальным документом, изданным в установленном порядке.

Реклама

Стаж после 1 января 2004 года фиксируется в Государственном реестре застрахованных лиц в рамках закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Чаще проблемы возникают именно с периодами, зафиксированными в трудовой книжке.

Как подтвердить стаж без трудовой книги

Если утеряна трудовая книжка или записи в ней неточные, страховой стаж можно подтвердить с помощью:

выписок из бухгалтерии;

справок от работодателя;

сведений о начислении и выплате заработной платы;

лицевых счетов и других документов

Подтверждение стажа для работников по ТОТ

Если трудовая книжка есть, но содержит неточные или недостоверные записи о работе на предприятиях, учреждениях или организациях, расположенных на территориях временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополе, пенсионный стаж подтверждается специальными комиссиями ПФУ. Комиссии созданы при каждом главном управлении Пенсионного фонда Украины.

Реклама

Минимальное количество страхового стажа для выхода на пенсию

Минимальный стаж зависит от возраста. 2026 года показатели следующие:

для пенсии в 60 лет — 33 года страхового стажа;

в 63 года — 23 года стажа;

в 65 лет — 15 лет стажа.

Что делать, если документов нет

Если данные о страховом стаже отсутствуют в реестре, а получить дополнительные документы невозможно из-за расположения места работы на ТОТ или в зоне боевых действий, стаж можно подтвердить через показания двух свидетелей:

Свидетели должны лично знать заявителя по совместной работе в одном месте. Они должны иметь документы, подтверждающие их деятельность в этом учреждении в нужный период.

Даже если населенный пункт деоккупирован, но документация была повреждена или уничтожена во время боевых действий, этот способ подтверждения стажа остается в силе.