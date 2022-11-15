Как получить 500 грн компенсации на приобретение необходимых лекарств

Если не хватает средств на лекарства, как можно получить компенсацию

У жителей Украины есть возможность получить компенсацию части стоимости лекарств, если заказывать их через приложение Liki24. Об этом сообщает пресс-служба Liki24.com. Средства предоставляет фонд «Ліки для України».

DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft при поддержке Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии выделили 25 миллионов гривен на покрытие стоимости медикаментов и их доставку тем, кто пострадал от войны РФ против нашего государства и не имеет возможности самостоятельно приобрести необходимые препараты.

Эти деньги передадут фонду «Ліки для України» несколькими траншами в ближайшие месяцы. Первая финансовая помощь уже получила в октябре.

После регистрации в приложении Liki24 появится информация о возможности участия в программе компенсации. Максимальный размер возмещения составляет 500 грн., деньги можно потратить на один или несколько заказов в течение 3 дней после активации.

Компенсация на лекарства

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