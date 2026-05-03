Как получить денежную компенсацию вместо "пакунка малюка": пошаговая инструкция

"Пакунок малюка"

После рождения ребенка семья имеет право на получение одноразовой натуральной помощи «пакунок малюка». По желанию родители могут получить денежную компенсацию.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Деньги вместо “пакунка малюка” — как подать заявление

Подать заявление можно в бумажном виде:

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через администратора ЦПАУ;

через уполномоченное должностное лицо общины или военной администрации (в случае отсутствия ЦНАП);

по почте.

Также заявление можно отправить в электронной форме, онлайн. Это можно сделать через портал Дія в составе комплексной услуги «єМалятко» или через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для онлайн-подачи заявления через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины алгоритм действий таков:

На веб-портале Пенсионного фонда Украины авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажмите кнопку «Войти»; В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выберите опцию «Заявления о назначении отдельных видов государственных социальных пособий»; В открывшемся окне выберите раздел «Отдельные виды государственных социальных пособий»; Заполните онлайн-форму заявления, которая появится на экране. Укажите название выбранного Главного управления Пенсионного фонда Украины. В поле «Вид назначения» выберите строку «Денежная компенсация стоимости одноразовой натуральной помощи „пакунок малюка“; Укажите общие данные о заявителе, информацию о документе, удостоверяющем личность, данные места регистрации и проживания; В поле «Данные по выплате» выберите способ выплаты через банк и внесите реквизиты счета со специальным режимом использования (IBAN); Для указания информации о новорожденном ребенке разверните поле «Участники обращения», нажав кнопку «Добавить», и внесите необходимую информацию; При необходимости добавьте копии сканированных документов, перечень которых указан в выпадающем меню, укажите способ получения уведомления о назначении выплаты и дайте согласие на обработку персональных данных; Проверьте данные сформированного заявления и отправьте его в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

С результатом рассмотрения заявления о назначении выплаты можно ознакомиться в разделе «Мои обращения».

Также опубликована пошаговая видеоинструкция.

