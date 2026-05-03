Как получить денежную компенсацию вместо "пакунка малюка": пошаговая инструкция

Заявление на компенсацию можно подать как в бумажном виде, так и в электронном — онлайн.

"Пакунок малюка" / © ТСН.ua

После рождения ребенка семья имеет право на получение одноразовой натуральной помощи «пакунок малюка». По желанию родители могут получить денежную компенсацию.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Деньги вместо “пакунка малюка” — как подать заявление

Подать заявление можно в бумажном виде:

  • в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

  • через администратора ЦПАУ;

  • через уполномоченное должностное лицо общины или военной администрации (в случае отсутствия ЦНАП);

  • по почте.

Также заявление можно отправить в электронной форме, онлайн. Это можно сделать через портал Дія в составе комплексной услуги «єМалятко» или через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для онлайн-подачи заявления через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины алгоритм действий таков:

  1. На веб-портале Пенсионного фонда Украины авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажмите кнопку «Войти»;

  2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выберите опцию «Заявления о назначении отдельных видов государственных социальных пособий»;

  3. В открывшемся окне выберите раздел «Отдельные виды государственных социальных пособий»;

  4. Заполните онлайн-форму заявления, которая появится на экране. Укажите название выбранного Главного управления Пенсионного фонда Украины. В поле «Вид назначения» выберите строку «Денежная компенсация стоимости одноразовой натуральной помощи „пакунок малюка“;

  5. Укажите общие данные о заявителе, информацию о документе, удостоверяющем личность, данные места регистрации и проживания;

  6. В поле «Данные по выплате» выберите способ выплаты через банк и внесите реквизиты счета со специальным режимом использования (IBAN);

  7. Для указания информации о новорожденном ребенке разверните поле «Участники обращения», нажав кнопку «Добавить», и внесите необходимую информацию;

  8. При необходимости добавьте копии сканированных документов, перечень которых указан в выпадающем меню, укажите способ получения уведомления о назначении выплаты и дайте согласие на обработку персональных данных;

  9. Проверьте данные сформированного заявления и отправьте его в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

С результатом рассмотрения заявления о назначении выплаты можно ознакомиться в разделе «Мои обращения».

Также опубликована пошаговая видеоинструкция.

Напомним, Красный Крест предлагает разного рода программы социально-экономической помощи украинцам. Сумма зависит от типа поддержки.

