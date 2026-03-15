Как получить деньги за неиспользованный отпуск

Компенсация отпуска при увольнении — право работников

Реклама

Заменить весь отпуск работнику денежную компенсацию нельзя. Об этом говорит ст. 2 Закона об отпусках. Однако существуют еще исключения из правил.

В Государственной службе по вопросам труда отметили, что для получения компенсации за неиспользованный отпуск работник должен подать работодателю соответствующее заявление.

Это необходимо сделать не позже последнего дня месяца, когда работник был уволен с работы по призыву на службу.

Реклама

«Денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается в определенных законом случаях, в частности при увольнении, по желанию работника (после использования 24 дней отпуска), а также в некоторых специальных ситуациях, предусмотренных законодательством», — отметили в ведомстве.

Нормы законодательства предусматривают право работника на денежную компенсацию за неиспользованный отпуск в следующих случаях:

В случае увольнения с работы

Если работник был уволен, ему должны обязательно выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного отпуска и дополнительного отпуска (при наличии детей/совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы).

Если отпуск использован частично

В случае использования ежегодного отпуска не менее 24 дней возможна денежная компенсация за неиспользованные дни, если его продолжительность больше (24 календарных дня отпуска нужно использовать фактически).

Реклама

Речь идет о государственных служащих

За неиспользованный ежегодный отпуск государственным служащим предусматривается компенсация. Выплаты предоставляются в случае увольнения в рамках фонда оплаты труда госоргана.

Если работник был призван на военную службу

Также работникам, призванным на военную службу по призыву во время военного положения и мобилизации по их желанию может выплачиваться компенсация за все не отбытые дни ежегодного отпуска и за дополнительный отпуск для работников, у которых есть дети.

