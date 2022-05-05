Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как получить компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенного лица: пошаговая инструкция

Дата публикации
Просмотры
78
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как получить компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенного лица: пошаговая инструкция

В приложении "Дия" появилась новая услуга для работодателей, трудоустроивших внутренне перемещенных лиц. Такие работодатели могут подать заявку на получение финансовой компенсации от государства.

Денежная компенсация составляет 6500 грн. за первый и второй месяц работы человека.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Теперь, когда нанимаете на работу украинца, получившего справку ВПЛ, вы можете получить денежную компенсацию 6500 гривен за первый и второй месяц работы человека", — говорится в сообщении.

Чтобы получить компенсацию, нужно:

  • заполнить соответствующую заявку на портале "Дия";
  • подписать ее квалифицированной электронной подписью.

Критерии, по которым начисляется компенсация предпринимателю:

  1. трудоустроить ВПЛ после 24.02.22 при условии, что переселенец получил справку тоже после 24 февраля;
  2. выплачивать зарплату не меньше минимальной (6500 грн);
  3. уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование;
  4. представлять налоговую отчетность за четвертый квартал 2021 года или весь 2021 год.

Напомним, ТСН.ua собрал информацию о всех программах денежной помощи внутренне перемещенным лицам, которые сейчас действуют в Украине, кто и какую помощь может получить согласно этим программам.

Компенсация потерянного имущества: кто может надеяться на новое жилье и что для этого следует сделать

Компенсация потерянного имущества: кто может надеяться на новое жилье и что для этого следует сделать

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация