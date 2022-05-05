Как получить компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенного лица: пошаговая инструкция

Как получить компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенного лица: пошаговая инструкция

В приложении "Дия" появилась новая услуга для работодателей, трудоустроивших внутренне перемещенных лиц. Такие работодатели могут подать заявку на получение финансовой компенсации от государства.

Денежная компенсация составляет 6500 грн. за первый и второй месяц работы человека.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Теперь, когда нанимаете на работу украинца, получившего справку ВПЛ, вы можете получить денежную компенсацию 6500 гривен за первый и второй месяц работы человека", — говорится в сообщении.

Чтобы получить компенсацию, нужно:

заполнить соответствующую заявку на портале "Дия";

подписать ее квалифицированной электронной подписью.

Критерии, по которым начисляется компенсация предпринимателю:

трудоустроить ВПЛ после 24.02.22 при условии, что переселенец получил справку тоже после 24 февраля; выплачивать зарплату не меньше минимальной (6500 грн); уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование; представлять налоговую отчетность за четвертый квартал 2021 года или весь 2021 год.

Напомним, ТСН.ua собрал информацию о всех программах денежной помощи внутренне перемещенным лицам, которые сейчас действуют в Украине, кто и какую помощь может получить согласно этим программам.

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