Как получить компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенного лица: пошаговая инструкция

В приложении "Дия" появилась новая услуга для работодателей, трудоустроивших внутренне перемещенных лиц. Такие работодатели могут подать заявку на получение финансовой компенсации от государства.
Денежная компенсация составляет 6500 грн. за первый и второй месяц работы человека.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Теперь, когда нанимаете на работу украинца, получившего справку ВПЛ, вы можете получить денежную компенсацию 6500 гривен за первый и второй месяц работы человека", — говорится в сообщении.
Чтобы получить компенсацию, нужно:
- заполнить соответствующую заявку на портале "Дия";
- подписать ее квалифицированной электронной подписью.
Критерии, по которым начисляется компенсация предпринимателю:
- трудоустроить ВПЛ после 24.02.22 при условии, что переселенец получил справку тоже после 24 февраля;
- выплачивать зарплату не меньше минимальной (6500 грн);
- уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование;
- представлять налоговую отчетность за четвертый квартал 2021 года или весь 2021 год.
Напомним, ТСН.ua собрал информацию о всех программах денежной помощи внутренне перемещенным лицам, которые сейчас действуют в Украине, кто и какую помощь может получить согласно этим программам.
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