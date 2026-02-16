Как получить кредит на генератор или солнечные панели для дома: детали от правительства

Генератор / © Associated Press

Владельцы частных домов и таунхаусов могут получить кредит под 0% годовых на приобретение оборудования для автономного электропитания жилья. Государство компенсирует до 30% от стоимости оборудования в зависимости от комплектации системы.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Льготный кредит доступен в 43 банках-партнерах программы "5-7-9%". Максимальная сумма – 480 тыс. грн, срок возврата – до 10 лет.

Поддержка подразумевает приобретение дизельных, бензиновых и газовых генераторов, аккумуляторов и солнечных электростанций, входящих в состав автономной системы электропитания.

Кроме того, в Украине расширили помощь для жителей многоэтажек, чтобы в домах было светло даже во время отключений. ОСМД могут взять кредит под 0% на генераторы или солнечные панели. А государство вернет до 70% их стоимости. Это поможет вам поддержать работу лифтов, насосов для воды и отопления.

Напомним, что Киевсовет рассматривает решение о предоставлении единовременной помощи в 40 000 грн жителям столицы, чье жилье пострадало из-за аварий на водо- и теплоснабжении, вызванных атаками врага.

Также планируется предоставление целевых беспроцентных ссуд на генераторы для многоэтажек: ссуды доступны ОСМД, ЖСК, кооперативным домам и совладельцам, где ОСМД или ЖСК не созданы. Срок кредита — до одного года под 0%, финансирование будет осуществляться через КП “Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева”.