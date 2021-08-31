Как получить пенсии умерших родственников и кто имеет на это право: инструкция

Как получить пенсии умерших родственников и кто имеет на это право: инструкция

Деньги могут получить члены семьи покойного, которые проживали вместе с ним на день смерти.

Украинцы имеют право забрать пенсии своих умерших родственников, однако сделать это не так просто.

Об этом сообщает "Пенсионный курьер".

Кто имеет право забрать деньги

Сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью, выплачивается по месяц смерти включительно. Деньги могут получить члены семьи покойного, которые проживали вместе с ним на день смерти. В частности, это касается нетрудоспособных членов семьи.

Такими лицами являются:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста,

муж (жена), а в случае их отсутствия — один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет,

дети умершего, не достигшим 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет,

дети, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях, до окончания ими обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет.

дети-сироты — до достижения ими 23 лет, независимо от того, учатся они или нет.

Как забрать средства

Обратиться за выплатой суммы пенсии умершего пенсионера в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

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В случае отсутствия членов семьи, указанных выше, или если они не обратятся за выплатой в течение 6 месяцев, пенсия, принадлежала пенсионеру, входит в состав наследства.

Если пенсию зачисляли на банковский счет, банк обязан прекратить зачисление средств с месяца, следующего за месяцем смерти получателя.

Если пенсионер умер после зачисления пенсии на банковский счет, правовых оснований для возвращения зачисленных средств нет. Деньги можно получить в порядке наследования банковского вклада.

Какие документы нужны

Документ, удостоверяющий личность заявителя.

Свидетельство о смерти умершего родственника.

Документы, подтверждающие родственные отношения: паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справки о составе семьи или решения суда.

Документы, подтверждающие проживание с пенсионером на день его смерти: паспорт, справки уполномоченных органов по месту жительства, в том числе органов местного самоуправления или другие документы.

Заявление о выплате недополученной пенсии в Пенсионный фонд.

После 6 месяцев со дня смерти пенсионера добавляется еще свидетельство о праве на наследство, оформленное нотариусом.

В случае обращения нескольких членов семьи сумма пенсии делится между ними поровну.

Напомним, что с октября дополнительные выплаты будут получать пенсионеры в возрасте от 75 лет.

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