Как получить пенсию 17 тысяч гривен: сколько лет нужно работать официально и на какую зарплату

Как получить пенсию 17 тысяч гривен / © ТСН

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Получить высокие выплаты от государства и обеспечить финансово стабильную пенсию вполне реально, если четко понимать требования Пенсионного фонда. Впрочем, чтобы претендовать на значительные суммы, придется выполнить ряд строгих критериев по официальному доходу и количеству отработанных лет.

Как получить пенсию 17 тысяч гривен — об условиях и стаже рассказали «24 Экономика».

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Пенсия 17 тысяч гривен: сколько лет стажа нужно и какая должна быть зарплата

По расчетам в Пенсионном калькуляторе, чтобы 60-летней женщине оформить в этом году пенсию на сумму 17 тысяч гривен, она должна была бы отработать не менее 33 лет официально.

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При этом ключевым условием является размер официального заработка — «белая» зарплата, с которой уплачивались налоги в ПФУ, должна быть не менее 46 900 гривен каждый месяц. При таких условиях можно претендовать сейчас на пенсию 17 тысяч гривен.

Сегодня среднестатистическая пенсия в Украине зафиксирована на уровне 7200 гривен. Две трети украинских пенсионеров получают еще меньше.

Пенсия в Украине «держится» на следующих показателях:

итоговая выплата пенсии обычно не превышает 30% среднемесячного заработка гражданина;

полученное значение умножается на личные коэффициенты страхового стажа и официального дохода.

Размер будущей пенсии зависит от продолжительности легального трудоустройства и высоты официальной зарплаты, с которой уплачиваются налоги.

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Чтобы оформить пенсию в 2026 году в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если бы вы хотели выйти на пенсию в 63 года, придется иметь от 23 лет стажа. А тем, кто выходит на пенсию в 65 лет, работать приходится еще меньше — не менее 15 лет стажа нужно иметь за плечами.

Даже после официального назначения выплаты ее сумма может расти из-за доплат за возраст, за особые заслуги или индексацию. Люди со сверхурочной выслугой получают доплату за каждый дополнительный год работы.

Сверхурочным считается стаж более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин. За каждый полный год такого стажа пенсия увеличивается на 1% от уже исчисленного размера, но не более чем на 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Пенсия: последние новости

Напомним, в октябре всеобщее повышение пенсий для всех украинцев не предусмотрено, однако отдельные категории получат гарантированные доплаты. Все перерасчеты пройдут автоматически, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявления.

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Пенсионерам, достигшим определенного возраста, будут начисляться ежемесячные надбавки: 300 грн — от 70 до 74 лет, 456 грн — от 75 до 79 лет и 570 грн — от 80 лет и старше. Главным условием для получения этой выплаты является общий размер пенсии, который не должен превышать 10 340,35 грн.

Отдельно для неработающих пенсионеров от 65 лет с полным страховым стажем действует гарантированная законом минимальная пенсия в размере 4 213 грн. Если текущие выплаты человека ниже этой суммы, Пенсионный фонд автоматически досчитает разницу.

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