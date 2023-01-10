С 1 января 2023 года не все уязвимые категории граждан смогут получать социальные выплаты автоматически. Как получить социальную помощь малообеспеченным семьям читайте в материале ТСН.ua

Как получить социальную помощь малообеспеченным семьям 2023 года

С января 2023 года и на период военного состояния автоматическое начисление всех видов государственной помощи будет продолжено только для лиц, проживающих на оккупированных территориях или где ведутся боевые действия.

Другим получателям нужно будет возобновить свои обращения, а для этого лично подать заявление и пакет документов.

В их числе и малообеспеченные семьи.

Какие семьи имеют право на получение помощи

Напомним, что получать социальную помощь от государства могут семьи со среднемесячным совокупным доходом меньше прожиточного минимума для семьи. Размер социальной помощи назначается на шесть месяцев и рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.

Куда следует обратиться, чтобы получить помощь

В структурные подразделения по соцзащиты населения районных госадминистраций исполнительных органов городских, районных советов или исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов,

В центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Какие документы нужны:

заявление о назначении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям,

декларацию о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов соцпомощи,

справку о доходах в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.п., и согласно законодательству не может быть получена по запросу органа соцзащиты населения,

справку установленной формы о непосредственном участии лица в антитеррористической операции, в осуществлении мер по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях (если есть).

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