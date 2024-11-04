Как получить "тысячу от Зеленского", если нет доступа к "Дії" — Минэкономики

Программа стартует с 1 декабря 2024 года и предусматривает выплату 1000 грн каждому украинцу, кроме зарубежных.

Украинцы, не имеющие доступа к "Дії", смогут получить "тысячу от Зеленского" через отделение "Укрпочты".

Об этом рассказала пресс-служба Минэкономики по запросу УНН.

Министерство разрабатывает такой механизм. Тысячу президента Зеленского можно будет использовать в течение трех зимних месяцев 2024-2025 гг.

Механизм получения выплат "є Підтримки" через отделение "Укрпочты"

Для граждан, у которых нет доступа к "Дії" возможно получение выплат "поддержки" через отделение "Укрпочты". Пока это на стадии разработки.

Как пояснили в министерстве, из-за войны увеличилось количество социально уязвимых граждан, и целью президента Украины Владимира Зеленского и правительства является поддержка каждого человека.

"Предполагается, что механизм программы "є Підтримка" будет универсальным, а не выборочным, чтобы средства могли получить граждане всех категорий по всей стране. Мы не можем предусмотреть, какие именно объекты и города россияне могут обстреливать, и где люди будут нуждаться в помощи больше всего. Исключение будут составлять. только те граждане, которые уехали за границу", — объяснили в Минэкономики.

Там добавили, что каждый человек получит помощь как взрослые, так и дети. Ведь один родитель сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.

"В настоящее время также разрабатывается механизм получения средств поддержки через отделения Укрпочты — для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к действию. Эти средства не будут облагаться налогом", — сообщили в Минэкономики.

Там прибавили, что программа начнет действовать с 1 декабря 2024 года.

Как подать заявку на "тысячу от Зеленского"

Заявку на участие в программе можно будет подать через приложение "Дія" в течение декабря, января или февраля 2024-2025 гг.

Для этого нужно активировать карту Национальный кэшбек. Выплата поступит на эту карту. Потратить 1000 грн можно будет в течение 2025 на оплату коммунальных и других услуг, покупку медикаментов, книг или донат в фонды, поддерживающие Силы Обороны.

Тем временем украинцы требуют от Зеленского не давать им тысячу гривен. На сайте президента появились подобные петиции.

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