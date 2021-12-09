Как получить тысячу за вакцинацию: пошаговая инструкция от Минцифры

Денежные средства предоставляются на 4 месяца с момента получения.

9 декабря Кабинет министров принял постановление о выплате 1000 гривен от государства привитым украинцам.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал инструкцию по получению выплат.

Да, подать заявку можно будет в приложении "Дія" с помощью нескольких кликов. Воспользоваться программой могут граждане Украины старше 18 лет при наличии "зеленого" сертификата в приложении "Дія".

Как получить выплату за вакцинацию:

Оформите специальную карту "еПоддержка" в одном из банков-партнеров. Каждый день к проекту будут присоединяться новые. Открыть можно будет и онлайн, и офлайн. Получить деньги на обычную карту нельзя.

Загрузите приложение "Дія" и авторизуйтесь.

Убедитесь, что у вас есть "зеленый" сертификат в приложении "Дія". Как отмечают: сертификат из портала "Дія" или бумажный от семейного врача не подходят. Получить COVID-сертификат в программе "Дія" можно сейчас как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой.

Получить COVID-сертификат в программе "Дія" можно сейчас как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой. Зайдите в раздел Услуги и выберите Поддержка.

Выберите для выплаты карту "еПоддержка" и ждите поступления денег.

Отметим, пилотный проект "еПоддержки" стартует с 13 декабря. Потратить тысячу можно на услуги бизнеса, наиболее пострадавшие во время пандемии. Это театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги и билеты на внутренние рейсы.

Как сообщают в правительстве, деньги предоставляются на 4 месяца с момента получения. Если за это время они не будут израсходованы, счет закроют. Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса. Банки будут распознавать категорию при оплате картой с помощью МСС-кодов. Потратить деньги, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно.

Напомним, чтобы получить тысячу гривен за вакцинацию до конца этого года, необходимо успеть подать соответствующую заявку до 29 декабря.

Ранее премьер Денис Шмигаль заверил, что тысячу гривен от Зеленского получат все вакцинированные украинцы, независимо от того, когда они получали прививку.

Деньги будут поступать на специальные банковские карты в "Дії". Рассчитаться этими деньгами украинцы смогут на предприятиях, отвечающих определенным МСС-кодам. Платить комиссию за обслуживание карты не нужно. Кроме того, планируется открытие 100 офлайн-центров поддержки для оказания помощи при выплате 1000 грн за вакцинацию.